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    16:29, 02 Сентябрь 2022 | GMT +6

    Лже-сантехник обманул констанайцев на 3,2 млн тенге

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    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - В Костанае осужден мужчина, который, предлагая гражданам услуги сантехника, брал предоплату, а работу - не выполнял, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Подсудимый в период с сентября 2020 года по май 2022 года размещал рекламу своей деятельности на одном из сайтов об оказании сантехнических работ и услуг, далее заключал с клиентами фиктивные договора.

    «При этом, не намереваясь выполнять обязательства по договорам, он принимал от клиентов предоплату, которую после присваивал. Своими преступными действиями он причинил ущерб 16 потерпевшим на общую сумму 3 295 500 тенге», - прокомментировали в областном суде.

    В ходе судебных прений прокурор просил назначить подсудимому наказание в виде 4,6 лет лишения свободы с отбыванием в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности.

    «Подсудимый полностью признал вину и гражданские иски, квалификацию действий и имеющиеся в деле доказательства не оспаривал. При назначении наказания суд учел в качестве обстоятельства, смягчающего ответственность и наказание подсудимого - чистосердечное раскаяние. Суд назначил 3 года лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности», - проинформировали в облсуде.

    Приговор не вступил в законную силу.


    Теги:
    Суды Общество Мошенничество Костанайская область
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