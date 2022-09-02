Лже-сантехник обманул констанайцев на 3,2 млн тенге

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - В Костанае осужден мужчина, который, предлагая гражданам услуги сантехника, брал предоплату, а работу - не выполнял, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Подсудимый в период с сентября 2020 года по май 2022 года размещал рекламу своей деятельности на одном из сайтов об оказании сантехнических работ и услуг, далее заключал с клиентами фиктивные договора.

«При этом, не намереваясь выполнять обязательства по договорам, он принимал от клиентов предоплату, которую после присваивал. Своими преступными действиями он причинил ущерб 16 потерпевшим на общую сумму 3 295 500 тенге», - прокомментировали в областном суде.

В ходе судебных прений прокурор просил назначить подсудимому наказание в виде 4,6 лет лишения свободы с отбыванием в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности.

«Подсудимый полностью признал вину и гражданские иски, квалификацию действий и имеющиеся в деле доказательства не оспаривал. При назначении наказания суд учел в качестве обстоятельства, смягчающего ответственность и наказание подсудимого - чистосердечное раскаяние. Суд назначил 3 года лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности», - проинформировали в облсуде.

Приговор не вступил в законную силу.