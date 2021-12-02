Лже-руководитель банка, обманувший казахстанцев на 263 млн тенге, задержан в Санкт-Петербурге

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Лже-руководитель банка, обманувший казахстанцев на 263 млн тенге, задержан в Санкт-Петербурге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

В 2019 году в УП города Караганды поступали заявления от граждан, ставших жертвой мошеннических действий некоего гражданина. Выяснилось, злоумышленник, выдавая себя за руководителя одного из банков, стал привлекать денежные средства от населения, якобы для вложения в инвестиционную программу. При этом он обещал ежедневную выплату дивидендов в виде 1% от вложенной суммы.

Многим жителям Караганды такие условия показались привлекательными. Они передавали аферисту свои накопления, а взамен получали гарантийные письма, подписанные мошенником от имени директора финансового учреждения. Первоначально злоумышленник выдавал «инвесторам» некоторые суммы, а затем перестал выходить на связь. Общая сумма ущерба, нанесенного потерпевшим, составила 263 млн тенге.

По данному факту полицейские возбудили уголовное дело по статье 190 УК РК «Мошенничество». Полиция установила подозреваемого – 31-летнего мужчину, являющегося сотрудником одного из банков, который в ходе досудебного расследования скрылся от органов уголовного преследования. В отношении подозреваемого специализированный следственный суд города Караганды заочно избрал меру пресечения в виде содержания под стражей и объявил в международный розыск.

«В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники криминальной полиции на территории Российской Федерации в городе Санкт-Петербурге задержали подозреваемого. Он водворен в один из изоляторов Ленинградской области. В настоящее время решается вопрос экстрадиции задержанного в Казахстан», – сообщил заместитель начальника Департамента полиции Карагандинской области Абиль Абильдин.