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Лже-реализатор шин обманул алматинцев на 15 млн тенге
21 Июля 2022 14:50

Лже-реализатор шин обманул алматинцев на 15 млн тенге

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На 15 миллионов тенге обманул алматинцев мужчина, выдававший себя за реализатора автомобильных шин, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Злоумышленник «зарекомендовал» себя исключительно оптовым поставщиком шин и дисков. Он обещал желающим дешевый товар прямо со склада.

«Оплату за товар гражданин Е., 1992 года рождения, получал заблаговременно. Она варьировалась от 500 тыс. до 6 млн тенге, в зависимости от объема покупки. Обещаний мужчина не выполнил, после чего обманутые граждане, а их 12 человек, написали заявление в полицию. Уголовное дело расследуется по ст.190 ч.3 УК РК. На данном этапе следствия общая сумма ущерба, причиненного потерпевшим, составляет более 15 млн тенге. Подозреваемый водворен в ИВС», - сообщил начальник управления полиции Алатауского района департамента полиции г. Алматы Ильяс Омирсериков.


Фото: polisia.kz



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