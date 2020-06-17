Лже-экстрасенс выманивала деньги и украшения у доверчивых детей в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Столичными полицейскими задержана подозреваемая мошенничестве. По данным следствия, она под видом снятия порчи выманивала деньги и ювелирные украшения у доверчивых детей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой пресс-службу городского департамента полиции.

Сотрудники департамента полиции в ходе оперативно-розыскных мероприятий задержали 31-летнюю женщину. Установлено, что подозреваемая, находясь в Нур-Султане, подходила к несовершеннолетним детям и, представившись экстрасенсом, под предлогом снятия порчи с родителей или близких родственников, просила вынести из дома деньги или ювелирные украшения. Таким образом она обманула троих детей, завладев 600 тысячами тенге и золотыми изделиями. Ювелирные украшения она успела сдать в ломбард.

В настоящее время в отношении подозреваемой проводится досудебное расследование по трем фактам мошенничества. Ранее женщина неоднократно судима за мошенничество.

Задержанная водворена в изолятор временного содержания департамента полиции города Нур-Султана, проводится проверка ее причастности к ранее совершенным аналогичным преступлениям.

Граждан, пострадавших от противоправных действий данного лица, просят обратиться в управление полиции района «Есиль» г. Нур-Султана по адресу: ул. Орынбор, 9, или позвонить по телефонам: 8 (7172) 71-65-57, 71-65-58, 8-778-994-02-02, 8-702-348-31-90 либо «102».