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    12:16, 14 Февраль 2021 | GMT +6

    Лыжный фестиваль в честь 30-летия Независимости РК проходит в столице

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В столице проходит лыжный фестиваль в честь 30-летия Независимости РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Дорогие друзья! От всего сердца хочу Вас поздравить с этим зимним праздником! Он проходит в сердце нашей родины - в Нур-Султане! Вы знаете, сейчас по всей стране проходят праздники по зимним видам спорта», - сказала министр культуры и спорта РК Актоты Раимкулова, открывая фестиваль.


    Глава Минкультуры отметила, что совсем недавно в Алматинской области прошел континентальный кубок по лыжному спорту. Наша спортивная команда замечательно там выступила. В стране создаются все условия для массового занятия спортом.

    «В год 30-летия Независимости нашей замечательной страны и в год 150-летия замечательного нашего палуана Кажымукана Мунайтпасова по стране пройдет большое количество важных мероприятий, будут построены новые спортивные объекты», - добавила Актоты Раимкулова.


    Министр призвала всех казахстанцев заниматься спортом и поддерживать здоровый образ жизни.


    Отметим, что лыжный фестиваль открыт для всех возрастов. В соревнованиях принимают участие более 200 спортсменов со всей республики.

    Забег проводится на несколько дистанций - на 1, 2, 3 и 5 км. Также в фестивале приняли участие известные спортсмены.

    В рамках фестиваля организаторы вручили свидетельство о браке нападающему хоккейного клуба «Барыс» Кириллу Панюкову и его невесте.


    Теги:
    Спорт Минкультуры 30 лет Независимости Астана Главная Общество
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