РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    15:59, 08 Февраль 2021 | GMT +6

    Лыжный фестиваль состоится в Нур-Султане

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В предстоящее воскресенье в Центральном парке культуры и отдыха Нур-Султана проведут лыжный фестиваль «Esil winter», сообщает МИА «Казинформ»со ссылкой на официальный сайт акимата столицы.

    Ежегодный лыжный фестиваль состоится 14 февраля в Центральном парке культуры и отдыха столицы.

    Начало мероприятия - в 10:00 утра. Проведение первых соревнований среди участников запланировано на 10:15.

    Для получения номеров участников и прохождения инструктажа организаторы просят прибыть на место за 20 минут до начала фестиваля.

    В зависимости от пола и возраста участников запланированы забеги на 1, 2, 3 и 5 километров, разделенные на возрастные группы и дистанции.

    Регистрация производится до 13 февраля текущего года по телефону 8 707 913 91 38.

    Стоит отметить, мероприятие будет проводиться с соблюдением всех санитарных норм и требований.


    Теги:
    Спорт Астана Общество
    Сейчас читают
    Сегодня, 13:12
    Сладкая зависимость: почему в Казахстане нет сырья для производства сахара
    Сегодня, 13:04
    Назначен новый заместитель генпрокурора Казахстана
    Сегодня, 13:00
    Более 100 древних бронзовых зеркал нашли в Японии
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!