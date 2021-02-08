15:59, 08 Февраль 2021 | GMT +6
Лыжный фестиваль состоится в Нур-Султане
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В предстоящее воскресенье в Центральном парке культуры и отдыха Нур-Султана проведут лыжный фестиваль «Esil winter», сообщает МИА «Казинформ»со ссылкой на официальный сайт акимата столицы.
Ежегодный лыжный фестиваль состоится 14 февраля в Центральном парке культуры и отдыха столицы.
Начало мероприятия - в 10:00 утра. Проведение первых соревнований среди участников запланировано на 10:15.
Для получения номеров участников и прохождения инструктажа организаторы просят прибыть на место за 20 минут до начала фестиваля.
В зависимости от пола и возраста участников запланированы забеги на 1, 2, 3 и 5 километров, разделенные на возрастные группы и дистанции.
Регистрация производится до 13 февраля текущего года по телефону 8 707 913 91 38.
Стоит отметить, мероприятие будет проводиться с соблюдением всех санитарных норм и требований.