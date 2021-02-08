Лыжный фестиваль состоится в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В предстоящее воскресенье в Центральном парке культуры и отдыха Нур-Султана проведут лыжный фестиваль «Esil winter», сообщает МИА «Казинформ»со ссылкой на официальный сайт акимата столицы.

Ежегодный лыжный фестиваль состоится 14 февраля в Центральном парке культуры и отдыха столицы.

Начало мероприятия - в 10:00 утра. Проведение первых соревнований среди участников запланировано на 10:15.

Для получения номеров участников и прохождения инструктажа организаторы просят прибыть на место за 20 минут до начала фестиваля.

В зависимости от пола и возраста участников запланированы забеги на 1, 2, 3 и 5 километров, разделенные на возрастные группы и дистанции.

Регистрация производится до 13 февраля текущего года по телефону 8 707 913 91 38.

Стоит отметить, мероприятие будет проводиться с соблюдением всех санитарных норм и требований.