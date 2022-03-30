22:07, 29 Март 2022 | GMT +6
Лыжные гонки: определились победители чемпионата Казахстана
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Щучинск принимает чемпионат Казахстана по лыжным гонкам. Olympic.kz представил результаты марафона, передает МИА «Казинформ».
Ксения Шалыгина выиграла женскую гонку на 30 километров классическим стилем. «Серебро» у Надежды Степашкиной. Бронзовую медаль завоевала Ана Мельник.
Наиль Башмаков стал победителем мужского марафона (50 километров). Второе место занял Владислав Ковалев, третье - Константин Борцов.