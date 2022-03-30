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    22:07, 29 Март 2022 | GMT +6

    Лыжные гонки: определились победители чемпионата Казахстана

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Щучинск принимает чемпионат Казахстана по лыжным гонкам. Olympic.kz представил результаты марафона, передает МИА «Казинформ».

    Ксения Шалыгина выиграла женскую гонку на 30 километров классическим стилем. «Серебро» у Надежды Степашкиной. Бронзовую медаль завоевала Ана Мельник.

    Наиль Башмаков стал победителем мужского марафона (50 километров). Второе место занял Владислав Ковалев, третье - Константин Борцов.


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