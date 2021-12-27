Лыжную гонку среди осужденных провели в Костанайской области

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ – Лыжная гонка в классическом стиле впервые прошла среди осужденных учреждения минимальной безопасности в Костанайской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как рассказали в пресс-службе ДУИС по Костанайской области, участие приняли две команды. Забег состоялся на дистанцию 500 метров. Соревнования прошли под лозунгом «Бросай курить – вставай на лыжи».

«Спорт считается одним из самых действенных методов в скорейшем исправлении осужденных. На территории исправительных учреждений области ежегодно, каждый сезон проводятся летние и зимние спартакиады по различным видам спорта», - рассказали в администрации учреждения.

Данное мероприятие проводилось впервые, осужденные принимали активное участие, несмотря на погодные условия.

В итоговом зачете были определены победители, и за призовые места они будут поощрены правами начальника учреждения.

В целом, как отмечают в ДУИС региона, для осужденных это стало прекрасной возможностью попробовать себя в новом виде спорта.

«На лыжах катался только в школе и вот сейчас, снова дали такую возможность», - поделился победитель гонок, осужденный К. – Администрации спасибо за возможность. Конечно же, рад, что занял первое место».