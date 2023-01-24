Лыжники спровоцировали сход лавины в горах Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Лыжники спровоцировали сход снежной лавины в бассейне реки Киши Алматы, катаясь на лавиносборе № 21 «Саркырама», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«23 января в ходе обследования лавиноопасных участков, специалистами «Казселезащиты» обнаружено, что в бассейне реки Киши Алматы Медеуского района лыжники (фрирайдеры), катаясь на лавиносборе № 21 «Саркырама», спровоцировали сход снежной лавины. Снежная масса остановилась на склоне горы общей массой 500 кубометров. Жертв, пострадавших и разрушений нет», - сообщили в пресс-службе ДЧС Алматы.

Сотрудники «Казселезащиты» и ДЧС Алматы рекомендуют любителям катаний на лыжах и сноубордах, делать это на специально отведенных местах: на горнолыжных курортах и базах, не выходить на крутые заснеженные склоны, чтобы не спровоцировать сход снежных лавин.

С начала года самопроизвольно сошло на заранее закрытых участках и в труднодоступных местах 25 лавин общим объемом более 35 тысяч кубометров снега. Жертв и пострадавших нет.



