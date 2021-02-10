Лыжная онлайн-гонка пройдет в Караганде

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Сторонников активного и здорового образа жизни зовут на лыжный онлайн-забег «Белоснежная троечка» в городе Караганде. Организаторы мероприятия - управление физической культуры и спорта и областная школа зимних видов спорта. Состязание, которое пройдёт 13 февраля, посвящено 30-летию Независимости Казахстана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Во всех городах и районах области лыжные гонки на три километра пройдут в режиме онлайн. Кстати, синоптики обещают хорошую погоду 13 февраля.

Участвовать могут все желающие. Старт - в 11.00.

Но прежде всего и профессионалы, и любители должны зарегистрироваться. Заявку на участие в соревнованиях с указанием своих данных (Ф.И.О., место проживания, дата рождения, номер сотового телефона) необходимо отправить на электронную почту [email protected] (с пояснением «Белоснежная троечка»).

Заявки будут приниматься с 09.00 10 февраля до 00.00 13 февраля. Затем с отличным настроением необходимо пробежать дистанцию, зафиксировав свой лыжный забег с помощью мобильного приложения STRAVA. Далее нужно отправить скриншот с приложения на [email protected]. На скрине должны быть обозначены дата, время, расстояние и результат, а также указаны личные данные: Ф.И.О., место проживания, номер сотового телефона.

Итоги будут приниматься с 11.00 часов 13 февраля до 11.00 14 февраля.

Победители и призёры соревнований в каждой возрастной группе получат памятные медали. Все остальные любители спорта - сертификат участника.