РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    22:53, 09 Февраль 2021 | GMT +6

    Лыжная онлайн-гонка пройдет в Караганде

    None
    None
    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Сторонников активного и здорового образа жизни зовут на лыжный онлайн-забег «Белоснежная троечка» в городе Караганде. Организаторы мероприятия - управление физической культуры и спорта и областная школа зимних видов спорта. Состязание, которое пройдёт 13 февраля, посвящено 30-летию Независимости Казахстана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Во всех городах и районах области лыжные гонки на три километра пройдут в режиме онлайн. Кстати, синоптики обещают хорошую погоду 13 февраля.

    Участвовать могут все желающие. Старт - в 11.00.

    Но прежде всего и профессионалы, и любители должны зарегистрироваться. Заявку на участие в соревнованиях с указанием своих данных (Ф.И.О., место проживания, дата рождения, номер сотового телефона) необходимо отправить на электронную почту [email protected] (с пояснением «Белоснежная троечка»).

    Заявки будут приниматься с 09.00 10 февраля до 00.00 13 февраля. Затем с отличным настроением необходимо пробежать дистанцию, зафиксировав свой лыжный забег с помощью мобильного приложения STRAVA. Далее нужно отправить скриншот с приложения на [email protected]. На скрине должны быть обозначены дата, время, расстояние и результат, а также указаны личные данные: Ф.И.О., место проживания, номер сотового телефона.

    Итоги будут приниматься с 11.00 часов 13 февраля до 11.00 14 февраля.

    Победители и призёры соревнований в каждой возрастной группе получат памятные медали. Все остальные любители спорта - сертификат участника.


    Теги:
    Спорт Карагандинская область Общество
    Сейчас читают
    Сегодня, 13:12
    Сладкая зависимость: почему в Казахстане нет сырья для производства сахара
    Сегодня, 13:04
    Назначен новый заместитель генпрокурора Казахстана
    Сегодня, 13:00
    Более 100 древних бронзовых зеркал нашли в Японии
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!