Люксовые туристические поезда запустили в Узбекистане

Первый люксовый поезд Orient Silk Road Express провез иностранных туристов по историческим городам Узбекистана и прибыл в Ташкент, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

По данным АО «Узбекистон темир йуллари», проект путешествий по маршруту Великого шелкового пути реализуется в сотрудничестве с туристическими компаниями из Германии Lernidee Erlebnisreisen и Англии Golden Eagle Luxury Trains.

Фото: пресс-службы Узбекские железные дороги

Туристические чартерные поезда будут обслуживать туристов из Австрии, Англии, Германии, Голландии, Индонезии, Ирландии, Испании, Канады, Люксембурга, Малайзии, США, Франции и Швейцарии.