Люксовые туристические поезда запустили в Узбекистане
Первый люксовый поезд Orient Silk Road Express провез иностранных туристов по историческим городам Узбекистана и прибыл в Ташкент, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.
По данным АО «Узбекистон темир йуллари», проект путешествий по маршруту Великого шелкового пути реализуется в сотрудничестве с туристическими компаниями из Германии Lernidee Erlebnisreisen и Англии Golden Eagle Luxury Trains.
Туристические чартерные поезда будут обслуживать туристов из Австрии, Англии, Германии, Голландии, Индонезии, Ирландии, Испании, Канады, Люксембурга, Малайзии, США, Франции и Швейцарии.
— В этом году по городам Узбекистана поедут 14 туристических поездов. Один из этих поездов завершил обслуживание туристов и прибыл в Ташкент. Второй в настоящее время обслуживает туристов в Самарканде, — сообщает «Узбекистон темир йуллари».