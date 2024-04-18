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    20:06, 17 Апрель 2024 | GMT +6

    Люксовые туристические поезда запустили в Узбекистане

    Туризм, Узбекистан, путешествия, поезд
    Фото: пресс-службы Узбекские железные дороги

    Первый люксовый поезд Orient Silk Road Express провез иностранных туристов по историческим городам Узбекистана и прибыл в Ташкент, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

    По данным АО «Узбекистон темир йуллари», проект путешествий по маршруту Великого шелкового пути реализуется в сотрудничестве с туристическими компаниями из Германии Lernidee Erlebnisreisen и Англии Golden Eagle Luxury Trains.

    Узбекистан, поезд, туризм, путешествие
    Фото: пресс-службы Узбекские железные дороги

    Туристические чартерные поезда будут обслуживать туристов из Австрии, Англии, Германии, Голландии, Индонезии, Ирландии, Испании, Канады, Люксембурга, Малайзии, США, Франции и Швейцарии.

    — В этом году по городам Узбекистана поедут 14 туристических поездов. Один из этих поездов завершил обслуживание туристов и прибыл в Ташкент. Второй в настоящее время обслуживает туристов в Самарканде, — сообщает «Узбекистон темир йуллари».

    Теги:
    Туризм Узбекистан Мировые новости Путешествия Центральная Азия
    Мадибек Джанибеков
    Автор
    Мадибек Джанибеков
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