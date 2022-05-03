3 Мая 2022 22:44

Люксембург планирует нарастить связи с казахстанскими компаниями

ЛЮКСЕМБУРГ. КАЗИНФОРМ - Посол Казахстана Маргулан Баймухан встретился с директором департамента международного сотрудничества Торговой палаты Люксембурга Синди Теребой. В ходе встречи стороны обсудили вопросы организации ряда мероприятий для казахстанских и люксембургских хозяйствующих субъектов. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК

Казахстанский дипломат ознакомил представителя Торговой палаты Люксембурга с реформами, направленными на улучшение условий для ведения бизнеса в РК, которые инициировал Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Посол обратил особое внимание на вопрос развития транспортно-логистической связи между РК и странами-членами ЕС, а также пригласил люксембургскую сторону рассмотреть возможность открытия представительства в городе Алматы.

C. Тереба выразила заинтересованность в подготовке визита бизнес делегации Люксембурга в РК, а также организации презентационных ивентов об экономической привлекательности регионов Казахстана.

М. Баймухан также посетил крупнейшее винодельческое предприятие Люксембурга Bernard-Massard и встретился с ее генеральным директором Антуаном Классеном.

Люксембургский предприниматель отметил, что в этом году компания Bernard-Massard при содействии казахстанского посольства, начала поставлять свою продукцию в РК. Компания производит более 3 млн бутылок вина различных сортов и экспортирует свою продукцию в 25 стран мира.