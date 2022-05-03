Qazaq TV KazTube Телерадиокомпания Президента Казахстана
Люксембург планирует нарастить связи с казахстанскими компаниями
3 Мая 2022 22:44
Люксембург планирует нарастить связи с казахстанскими компаниями

ЛЮКСЕМБУРГ. КАЗИНФОРМ - Посол Казахстана Маргулан Баймухан встретился с директором департамента международного сотрудничества Торговой палаты Люксембурга Синди Теребой. В ходе встречи стороны обсудили вопросы организации ряда мероприятий для казахстанских и люксембургских хозяйствующих субъектов. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК

Казахстанский дипломат ознакомил представителя Торговой палаты Люксембурга с реформами, направленными на улучшение условий для ведения бизнеса в РК, которые инициировал Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Посол обратил особое внимание на вопрос развития транспортно-логистической связи между РК и странами-членами ЕС, а также пригласил люксембургскую сторону рассмотреть возможность открытия представительства в городе Алматы.

C. Тереба выразила заинтересованность в подготовке визита бизнес делегации Люксембурга в РК, а также организации презентационных ивентов об экономической привлекательности регионов Казахстана.

М. Баймухан также посетил крупнейшее винодельческое предприятие Люксембурга Bernard-Massard и встретился с ее генеральным директором Антуаном Классеном.

Люксембургский предприниматель отметил, что в этом году компания Bernard-Massard при содействии казахстанского посольства, начала поставлять свою продукцию в РК. Компания производит более 3 млн бутылок вина различных сортов и экспортирует свою продукцию в 25 стран мира.


Читайте также
Число вакансий и увольнений в США достигло рекордного уровня в марте
Банку ЦентрКредит выдали согласие на приобретение Альфа-Банка
Государственный визит Президента РК в Турцию запланирован на 10-11 мая
Нефть из Казахстана будут поставлять в Беларусь для внутреннего потребления
Макроэкономическое развитие Казахстана обсудили Алихан Смаилов и Сэр Сума Чакрабарти
Около 3 тыс. тонн овощей поставят в Нур-Султан
Цены на овощи снизятся в Алматы
Более 240 млн долларов выделят для казахстанских предприятий
Популярное
Шторм ожидается на большей части Казахстана
Сослуживец подозревается в гибели солдата в Жамбылской области
Ербол Назарбаев уволен из органов Антикоррупционной службы
Зарегистрировано три новых случая заболевания КВИ за прошедшие сутки в Казахстане
Город Капшагай официально переименован в Конаев
Двенадцать человек выздоровели от коронавируса за сутки в Казахстане
Газоперерабатывающий завод на Кашагане запустят в 2024 году
Улицу Толе би в Алматы пробьют до границы города до конца 2023 года
Похищенное на сумму 340 млн тенге имущество в ходе январских событий изъято - МВД
Подъездные пути к соцобъектам строят дорожники в столице
Никогда не забуду слезы беркута при прощании с дедушкой - кусбеги Диас Кунтуган
Цены на овощи снизятся в Алматы
Полиция Алматы проверяет видео жестокого избиения пожилой женщины
Совершившие кражу из супермаркета Magnum в Алматы освобождены после возмещения ущерба
Архив