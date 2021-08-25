Людям старше 65 лет рекомендуется третья доза вакцины во Франции

БЕЛЬГИЯ. КАЗИНФОРМ - Высший орган в области здравоохранения Франции рекомендует лицам в возрасте старше 65 лет или пациентам с хроническими заболеваниями принять третью дозу вакцины против COVID-19, сообщает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Рекомендация дана лицам уже получившим две вакцинные дозы. Теперь предлагаются вакцины на основе мРНК, такие как «Pfizer» или «Moderna».

В июле 2021 года обнародованы данные о полной вакцинации во Франции около 5 млн лиц с сопутствующими заболеваниями, в том числе проживающих в домах престарелых.

В своем заявлении министерство здравоохранения Франции предложило расширить критерии тех, кто имеет право на третью прививку, добавив, что «приоритетом на следующие несколько недель является увеличение охвата вакцинацией в возрастной группе 80+, где процент вакцинации остается недостаточным (79,9 процентов)».

Планируется, что «бустерные» вакцины начнут ставить с конца октября текущего года.

В настоящее время во Франции в среднем регистрируется около 20 тысяч новых случаев COVID-19 в сутки, и возвращение детей в школы вызывает опасения властей в связи с возможным новым всплеском инфекции.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призвала страны ввести мораторий на ревакцинацию как минимум до конца сентября, чтобы устранить неравенство в глобальном распределении доз.

Тем не менее, власти Германии и США заявили, что начнут вакцинацию третьей дозой вакцин в сентябре.