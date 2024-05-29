Людям с инвалидностью помогают найти работу в Карагандинской области

В Карагандинской области предприятия стали охотнее брать на работу людей с инвалидностью. Этому способствует государственная программа с выплатой субсидий работодателю. Если в прошлом году создали 12 специальных рабочих мест, то в этом будет в два раза больше, передает корреспондент агентства Kazinform.

— В 2024 году в Карагандинской области запланировано 26 специальных рабочих мест для людей с инвалидностью. Работодатели подали 10 заявок, устроено восемь человек — это люди с нарушениями зрения, слуха. В программе участвуют и города, и районы. Сферы разные: производство, услуги, образовательные центры. Думаю, на следующий год специальных рабочих мест будет еще больше. Работодатели видят, что есть поддержка со стороны государства, поэтому есть заинтересованность, — сказал директор Центра трудовой мобильности по Карагандинской области Нуржан Сыздыков.

Работодателю компенсируются затраты на приобретение и установку оборудования для оснащения специальных рабочих мест. Также государство берёт на себя часть заработной платы людей с инвалидностью. Субсидии выплачиваются ежемесячно на протяжении трёх лет: в первый год — 70% от заработной платы (но не более 30 МРП, сейчас это 110 760 тг), во второй год — 65% от зарплаты, в третий — 60%.

Условия работы для людей с инвалидностью показали на одном из предприятий в Темиртау.

В цех по производству корпусной мебели приняли двух человек. Один из них глухонемой, он работает резчиком фурнитуры. У другого проблемы со зрением, его взяли дизайнером.

— Нашему предприятию 20 лет, в цехе 14 рабочих мест. Мы просто рады поучаствовать в такой программе и помочь людям с ограниченными возможностями. Подали заявку в Карьерный центр, ее одобрили. Создали условия, оборудовали специальные рабочие места, чтобы все было удобно и безопасно. Для слабовидящего приобрели новый компьютер со специальной программой. Также сделали дополнительное освещение рабочего места. Для слабослышащего купили слуховой аппарат и программное обеспечение, позволяющее сделать правильный чертеж и распил, — отметила предпринимательница Сара Лещанова.

Кроме того, на входе и внутри помещения установлены мигающие световые сигналы, чтобы легче было ориентироваться.

— Мне до пенсии ещё 10 лет. Образование техническое. Бывшую работу потерял из-за проблем со здоровьем: один глаз перестал видеть из-за отслойки сетчатки. Обратился в Карьерный центр, там рассказали о возможностях, предложили место. До этого дизайном никогда не занимался, для меня это новое. Но во всем помогли, условия создали. Появилась уверенность, что и в этой жизненной ситуации не стоит отчаиваться. Благодарен, что есть такие государственные программы и предприниматели, которые берут на работу таких, как я», — рассказал Дмитрий Калинкин.

По словам Сары Лещановой, они планируют и дальше участвовать в этой программе. Будут готовить место еще для одного работника с инвалидностью по зрению. Участвуют и в программе «Серебряный возраст», помогают с работой людям, которым немного осталось до пенсии.

Фото: Центр трудовой мобильности по Карагандинской области