Людям кажется, что вируса вообще нет - ведущий инфекционист РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Ведущий инфекционист РК Динагуль Баешева пояснила, почему увеличивается количество больных, а также скончавшихся от коронавируса с начала лета, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Это случилось потому, что если мы в первые три месяца буквально старались локализовать очаг, то есть локализовали всех носителей вируса. У нас были карантинные, провизорные и инфекционные центры. Благодаря этому нам удалось локализовать этот процесс, и количество умерших и тяжелых больных было гораздо меньше. Было всего лишь в совокупности 1,4%. Но на сегодняшний день их количество увеличилось. Почему? Потому что отменен режим ЧП, дали послабление карантина. Это позволило тому, что увеличилось количество контактных лиц», - сказала в ходе прямого эфира рубрики «Минздрав сообщает» Динагуль Баешева.

Она напомнила, что среди 100 заболевших людей 80% протекает в легкой или бессимптомной форме. 15% - в средне-тяжелой степени, 5% - в тяжелой степени согласно общемировой практике.

«Когда количество больных начинает очень быстро увеличиваться, это уже более 100, 500 больных. Если количество 100 давало нам 5 крайне тяжелых больных, то 1000 больных даст 50 крайне тяжелых больных. Нам необходимо свои действия направить на противоэпидемические мероприятия. В этих мероприятиях должно активно вовлекаться население. Это вопросы соблюдение пяти золотых правил, чтобы не заразиться КВИ: носить маски, не посещать общественные места, дистанцироваться, мыть руки чаще, не здороваться за руки, не обниматься, не целоваться», - отметила ведущий инфекционист.

«На сегодня что творится в Нур-Султане… Люди сидят обнявшись, очень большая скученность, людям кажется, что вируса вообще нет. Мы полагаемся на сознание людей. Нужно осознанное отношение», - подчеркнула Д. Баешева.