Людям из групп риска по COVID-19 нужно особенно тщательно соблюдать меры безопасности

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – При лечении больных коронавирусной инфекцией медицина уделяет особое внимание пациентам, входящим в группу риска, а также выявляемым долгосрочным последствиям у тяжело переболевших. О том, что нужно учитывать при лечении больных COVID-19, страдающих заболеваниями сердечно-сосудистой системы, корреспонденту МИА «Казинформ» рассказала профессор кафедры внутренних болезней КазНМУ им.С.Д. Асфендиярова, кардиолог и терапевт высшей категории Шолпан Жангелова.

«Всем нашим пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями рекомендую сохранять спокойствие, соблюдать эпидрежим - не посещать места с массовым скоплением людей без крайней необходимости, а если идете, то соблюдайте меры предосторожности – вы их знаете, они простые, везде об этом говорят. Также необходимо продолжить плановый прием лекарств по поддержанию нормального артериального давления, пульса и холестерина, стабильность этих показателей убережет вас от осложнений и во время инфекции тоже. При появлении симптомов ОРВИ или простудного заболевания нужно поставить в известность врача, ограничить контакты и начать лечение», – сказала Ш.Жангелова.

По словам профессора, если у пациента с сопутствующими сердечно-сосудистыми заболеваниями показатели давления, частоты сердечных сокращений, холестерина, глюкозы, гемоглобина будут в норме, инфекция может пройти без осложнений.

Также Ш.Жангелова рекомендует пациентам, которые заболели коронавирусной инфекцией, следовать инструкциям своего лечащего врача, потому, что врач назначит лечение препаратами, имеющими надежную доказательную базу и входящими в наши клинические протоколы.

При этом, как отмечает эксперт, самый сложный вопрос у врачей – это назначение антикоагулянтов. Этот вопрос наиболее квалифицированно решают кардиологи и гематологи. Самостоятельное применение антикоагулянтов очень опасно. Ведь антикоагулянты являются препаратами патогенетического лечения при КВИ, так как этот вирус запускает каскад микротромбозов в организме. Это очень эффективные и сильные препараты. Но это и опасные препараты, поскольку они не дают крови сворачиваться. Установлены требования по определению показаний для их назначения. Опасность в том, что если начинается кровотечение в жизненно важные органы, то человека не успевают спасти. Таким образом, опасность неправильного применения антикоагулянтов – это смерть от кровотечения. А отсутствие эффекта может при неправильно подобранной дозе, и тогда больному угрожает смерть от тромбоза.

«Наши пациенты, которые принимают по основному заболеванию каждый день минимальные дозы антикоагулянтов – при нарушении ритма сердца, или антиагрегантов при ишемической болезни сердца, – да, у них меньше вероятности развития тромбозов при этой инфекции. Но нужно корригировать дозы и подбирать сочетание препаратов при появлении симптомов инфекции. Как правило, нужно увеличивать дозы. Так как у наших пациентов и без COVID-19 большая склонность к тромбозам, а при этой инфекции риск увеличивается в разы. Поэтому под руководством лечащего врача нужно менять дозы, виды препаратов, методы введения и кратность приема при заболевании КВИ», – сказала в заключение Ш.Жангелова.

Официальный представитель Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения РК Ержан Байтанаев рассказал о том, как складывается ситуация по коронавирусу в Казахстане. По его словам, в нашей стране статистика показывает более благополучную картину, чем во многих других странах.

Тем не менее, в осенне-зимний период активизируются респираторные инфекции, в связи с похолоданием и повышением влажности отмечается рост заболеваемости ОРВИ. Грипп может негативно повлиять на тяжесть заражения коронавирусом, так как коронавирус и грипп – два совершенно разных вируса, которые не обмениваются никакими компонентами. Поэтому, если человек заразится обоими вирусами, то на организм будет оказана двойная нагрузка.

«Заражение коронавирусом SARS-CoV-2 более всего опасно для пожилых людей и пациентов с хроническими заболеваниями, ослабляющими иммунитет. Для профилактики заражения вирусными инфекциями населению, состоящему в группе риска по различным болезням, необходимо соблюдать правила карантина, личную гигиену, чаще мыть руки, пользоваться антисептиком, носить маски и перчатки. Также рекомендуется пройти вакцинацию от гриппа и пневмококковой инфекции. Для укрепления иммунитета необходимо тепло одеваться. Пожилым людям и имеющим хронические заболевания – артериальную гипертензию, ишемическую болезнь сердца, заболевания легких – необходимо пройти диспансеризацию в поликлиниках, регулярно принимать препараты для поддержания компенсации имеющихся заболеваний, антиагреганты – препараты для профилактики тромбообразования», – сказал Е.Байтанаев, подчеркнув, что медикаменты нужно принимать строго по назначению лечащего врача.

По мнению официального представителя Комитета санэпидконтроля, всем, в том числе и переболевшим COVID-19, нужно соблюдать все меры безопасности. То есть, избегать мест скопления людей, держаться на расстоянии от тех, у кого есть кашель или насморк. Нужно всегда носить маску в общественных местах, обрабатывать руки спиртосодержащим средством при возвращении домой. Также нужно обрабатывать дверные ручки, краны и сотовые телефоны.