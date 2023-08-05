Люди застряли на колесе обозрения в Караганде: аттракцион крутили вручную

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Карагандинском центральном парке отключилось колесо обозрение. Во время остановки аттракциона на нем находились люди. Сотрудникам парка пришлось вручную крутить его и снимать людей, передает корреспондент МИА «Казинформ».



Инцидент произошел сегодня днем. Колесо обозрения внезапно остановилось, когда на нем были люди.

Как выяснилось позже, причиной остановки колеса стало отключение электроэнергии. На одной из линии электропередач ТОО «Караганды Жарык» произошла авария.

«В результате отключения света со стороны ТОО «Караганды Жарык», отключилось колесо обозрения, но на данном аттракционе есть ручной режим, с помощью которого сотрудники парка прокрутили колесо вручную. Всех посетителей сняли, без происшествий, никому не было плохо, все хорошо», - сообщили в управлении парками Караганды.

В этот момент также остановились и другие аттракционы парка. Нигде не было зафиксированы пострадавшие. Из-за аварии на линии электропередач без света остались улицы Ермекова, Анжерская, Липецкая, Академическая, Крамского, Чкалова, Бадина, Аманжолова, Гоголя, Ботаническая.