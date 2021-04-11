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    06:31, 11 Апрель 2021 | GMT +6

    «Люди в чёрном» ловят нарушителей у колонии в ВКО

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    УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - В Восточном Казахстане сотрудники одной из колонии ловят нарушителей в черной одежде, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Semey News.

    В пресс-службе ДУИС по ВКО сообщили, что злоумышленник пытался ночью перебросить крупную партию дорогих смартфонов на территорию колонии. Но сделать ему это не удалось. Нарушитель не заметил сотрудников, которые прятались недалеко от ограждения в черной одежде и был задержан.

    «Когда мужчина попытался перебросить пакет, тут появились несколько сотрудников, которые его окружили с разных сторон. Растерявшийся злоумышленник бросил все и попытался сбежать, но уйти ему не удалось», - пояснил начальник департамента УИС по ВКО, полковник юстиции Джанболат Калетаев.

    В пакете находились 11 новых смартфонов с наушниками, зарядными устройствами, СИМ-картами, а также там были обнаружены таблетки темно-зеленного цвета. Препараты были отправлены на экспертизу.

    Если таблетки окажутся наркотиками, то мужчине грозит административная или уголовная ответственность.

    Напомним, что зимой сотрудники колонии ловили нарушителей в белых противочумных костюмах.


    Теги:
    Пенитенциарная система Закон и право Восточно-Казахстанская область
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