«Люди страдают от безответственности подрядчиков»: сенатор раскритиковал состояние дорог в Казахстане

Депутаты Комитета Сената по аграрным вопросам, природопользованию и развитию сельских территорий провели рабочее заседание на тему развития автомобильных дорог в области Жетысу и Алматинской области, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Сената РК.

В своем приветственном слове сенатор Жанболат Жоргенбаев отметил, что Глава государства Касым-Жомарт Токаев уделяет особое внимание развитию отрасли транспорта и логистики. Однако, ситуация с дорогами в стране остается критической.

Фото: Сенат РК

— В 2022 году в ходе визита Президента в область Жетысу, им были даны поручения, касающиеся ремонта автодорог в Кербулакском и Панфиловском районах. Однако спустя более двух лет никаких изменений не произошло. Это один из актуальных вопросов, который поднимают перед сенаторами сельчане. Кроме того, ситуация на автодорогах республиканского значения в Кегенском и Райымбекском районах, о которой недавно сообщалось в социальных сетях, уже заставила понервничать водителей. Исходя из предоставленной профильными госорганами информации можно увидеть безответственность компаний-подрядчиков, а страдают от всего этого — жители региона, — сказал сенатор.

В свою очередь, выступая перед депутатами, заместитель акима Алматинской области Алмас Батанов рассказал участникам о ситуации в регионе. Он сообщил, что в текущем году запланирован ремонт 214 км дорог областного значения на сумму 20,8 млрд тенге. А заместитель акима области Жетысу Асет Канагатов сообщил сенаторам, что в регионе планируется реализация 29 проектов по ремонту дорог и внутренних улиц в 55 населенных пунктах.

Кроме того, в ходе заседания были заслушаны доклады вице-министра транспорта Сатжана Аблалиева, Председателя правления «КазАвтоЖол» Дархана Иманашева и представителей других заинтересованных ведомств.