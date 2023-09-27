Люди становятся взрослыми только после 30 лет – исследование

Исследования показали, что люди становятся взрослыми только достигнув возраста 30 лет, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Ladbible.

По мнению нейробиологов, даже если вам 18 лет, то вы не полноценный взрослый человек, поскольку мозг все еще претерпевает существенные изменения.

Профессор Питер Джонс из Кембриджского университета рассказал BBC, что переход от детства к взрослой жизни гораздо более «тонкий», чем мы думаем.

В своем исследовании доктор Джонс и его коллеги использовали МРТ для наблюдения за мозгом 297 добровольцев в возрасте от 14 до 24 лет.

Они обнаружили, что мозг все еще формируется после 18 лет, а это означает, что это влияет на поведение и с большей вероятностью развиваются психические расстройства.

Джонс предположил, что считать подростков «взрослыми» было чисто «удобно» по социальным причинам. Однако добавил, что опытные судьи по уголовным делам понимают разницу между 19-летним обвиняемым и рецидивистом в возрасте 30 лет.

- Не бывает детства, а затем взрослой жизни. Люди находятся в пути, они находятся на траектории, - подчеркнул он.



Точно так же в интервью PBS доктор Джей Гидд, заведующий отделением детской психиатрии в детской больницы Рэди в Сан-Диего, заявил, что развитие префронтальной коры части мозга, отвечающей за социальные взаимодействия, регулирование эмоций и контроль импульсивного поведения, и оценку рисков не заканчивается в 18 лет.

Вместо этого, это занимает почти 25 лет. Мозжечок также влияет на нашу когнитивную зрелость. Однако на это в первую очередь влияет наша окружающая среда.