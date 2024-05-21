Люди с судимостью в школах: какие меры предприняло Минпросвещения РК

В разных регионах Казахстана не раз выявляли случаи трудоустройства лиц с судимостями за уголовные преступления и психическими расстройствами в школы и детские лагеря. Какие меры предприняло Министерство просвещения после таких случаев, рассказал глава ведомства Гани Бейсембаев, передает корреспондент агентства Kazinform.

— Сегодня, чтобы не допустить тех случаев, которые мы видели в прошлом году, в этом году уже разработан механизм отбора сотрудников в учебные организации. Уже 120 тысяч сотрудников обучены, еще привлечено 12 тысяч волонтеров — это студенты последних курсов как высших учебных заведений, так и колледжей. Они тоже прошли обучение. Сейчас тщательно все сотрудники, которые будут приниматься в эти организации, проходят определенную фильтрацию, — сказал министр.

Кроме этого, по его словам, сегодня разрабатывается специальная платформа, где работа по подбору сотрудников будет полностью автоматизирована.