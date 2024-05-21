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    14:05, 21 Май 2024 | GMT +6

    Люди с судимостью в школах: какие меры предприняло Минпросвещения РК

    собеседование
    Фото: pexels

    В разных регионах Казахстана не раз выявляли случаи трудоустройства лиц с судимостями за уголовные преступления и психическими расстройствами в школы и детские лагеря. Какие меры предприняло Министерство просвещения после таких случаев, рассказал глава ведомства Гани Бейсембаев, передает корреспондент агентства Kazinform.

    — Сегодня, чтобы не допустить тех случаев, которые мы видели в прошлом году, в этом году уже разработан механизм отбора сотрудников в учебные организации. Уже 120 тысяч сотрудников обучены, еще привлечено 12 тысяч волонтеров — это студенты последних курсов как высших учебных заведений, так и колледжей. Они тоже прошли обучение. Сейчас тщательно все сотрудники, которые будут приниматься в эти организации, проходят определенную фильтрацию, — сказал министр.

    Кроме этого, по его словам, сегодня разрабатывается специальная платформа, где работа по подбору сотрудников будет полностью автоматизирована.

    — Работа начата осенью прошлого года. Автоматизация довольно длительный процесс, где имеются интеграции. Поэтому я надеюсь, что в этом году мы до конца завершим данную программу, и со следующего года будет полностью данный вопрос автоматизирован, — добавил Гани Бейсембаев.

    Теги:
    Минпросвещения РК Дети Образование школа
    Данира Искакова
    Автор
    Данира Искакова
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