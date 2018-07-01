Люди с особыми потребностями соревновались в разных видах спорта в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Спортивные состязания проходили в спорткомплексе «Алау» по шахматам, шашкам, настольному теннису, армрестлингу, пауэрлифтингу, асык ату, перетягиванию каната, бегу и тогызкумалаку, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

В конкурсе приняли участие более 100 лиц с ограниченными возможностями. Они продемонстрировали зрителям высокий уровень готовности и положительных эмоций.

Главная цель мероприятия - развитие массового спорта и реализация послания Президента РК и программы «Рухани жаңғыру», реализация творческого потенциала молодых людей с ограниченными возможностями и создание для них благоприятной среды, пропаганда здорового образа жизни, а также массовое участие общества в массовых видах спорта.

По итогам соревнований лучшей по тогызкумалаку стала А. Жуматкенова, по шахматам - А. Муканов, по асык ату - Ж. Баймаханова, по армрестлингу - Е. Каликова и Б. Кожикенов, по перетягиванию каната первое место заняла команда «Астана», по пауэрлифтингу лучшими оказались Е. Каликова и А. Кабулов, по шашкам - С. Романова и А. Мукучтаров, по настольному теннису - А. Жумагалиев и К. Абулов.

Стоит отметить, мероприятие организовано по инициативе столичного управления по делам общественного развития ОО «Альянс студентов Казахстана» совместно с управлением культуры и спорта Астаны и ОО «Общество молодых инвалидов».

Победители были награждены медалями, дипломами и ценными призами. Кроме того, каждому участнику были вручены ценные подарки и благодарственные письма от управления по делам общественного развития.