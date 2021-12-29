Люди с ограниченными возможностями могут получить квоты в Мажилисе
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Поправки в законопроекты о выборах и политических партиях принял в работу Мажилис Парламента, передает корреспондент МИА «Казинформ».
В Мажилис поступил проект Конституционного закона «О внесении изменений и дополнений в Конституционный закон Республики Казахстан «О выборах в Республике Казахстан». Законопроект разработан в соответствии с Общенациональным планом мероприятий по реализации Послания Главы государства от 1 сентября 2021 года.
«Главной целью проекта закона является обеспечение участия в представительной ветви власти наравне с женщинами и молодежью лиц с особыми потребностями, а также учет их мнения и вовлечение в активную работу, в жизнедеятельность государства. Комитет готов взять данный проект закона в работу и подготовить по нему заключение», - сказал депутат Мажилиса Парламента Арман Кожахметов.
Также во время пленарного заседания депутаты взяли в работу законопроект «О подготовке заключения по проекту Закона Республики Казахстан «О внесении изменения в Закон Республики Казахстан «О политических партиях».
Как отметил депутат Арман Кожахметов, законопроект разработан с целью расширения квотируемых категорий в партийном списке с включением в него лиц с особыми потребностями.
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