Люди с ограниченными возможностями будут фиксировать нарушения требований охраны труда на заводе в Аксу

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Необычную инициативу проявили на ферросплавном заводе города Аксу Павлодарской области, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Это уже второй филиал АО «ТНК «Казхром», на котором внедрили «Народный контроль» - систему, в рамках которой люди с ограниченными возможностями с помощью видеомониторинга фиксируют нарушения требований охраны труда на производственных площадках. Пилотной площадкой стал ферросплавный завод в Актобе», - сообщили в пресс-службе Аксуского завода ферросплавов. Проект «Народный контроль» тут назвали ещё одним шагом в достижении нулевого показателя травматизма на производстве. «Народные контролёры, которые теперь будут наблюдать за соблюдением правил техники безопасности на производственных площадках Аксуского завода ферросплавов с помощью видеокамер, должны усилить эту работу. Операторами видеонаблюдения стали бывшие сотрудники предприятия, получившие инвалидность в результате производственных травм, профзаболевания или по общемедицинским причинам», - подчеркнули в пресс-службе. Пока это пять человек. Планируется расширить штат до 15 сотрудников, отбор кандидатов продолжается. Каждый из них из дома в режиме реального времени наблюдает за производственными площадками и фиксирует нарушения по технике безопасности. «Когда поступило предложение, согласился сразу, - сказал оператор Анатолий Недозоров. – Предприятие обеспечило всем необходимым, у меня удобный сменный график. Я проработал на заводе почти 30 лет, мне всё здесь знакомо. Если моя новая работа спасёт чью-то жизнь, буду только рад». Контролёры оформлены в штат предприятия со всеми полагающимися отчислениями и социальным пакетом в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Им предоставили комфортные условия, обеспечив ноутбуками, телефонами, роутерами, Интернетом и телефонной связью. График сменный - по четыре часа, уточнили на предприятии. «Любое опасное поведение сотрудников рассматривается как потенциальная причина происшествия. На предприятии строго следят за этим, - отметил директор Аксуского завода ферросплавов Сергей Прокопьев. – Задача операторов видеонаблюдения - следить за работой коллег, и в случае выявления нарушений - доводить информацию до соответствующих служб. Они в свою очередь уже будут принимать профилактические меры».





Фото пресс-службы Аксуского завода ферросплавов.