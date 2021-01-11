Люди понимают, что от их выбора зависит судьба страны – педагог Муса Лочь

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Жители отдаленного Кордайского района Жамбылской области проявили активность в выборах в Парламент РК, маслихаты областей и районов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В Кордайском районе насчитывается 19 сельских округов, 41 населенный пункт, в которых проживают 89,2 тысячи избирателей. В районе действуют 54 избирательных участка, оснащенных необходимой оргтехникой, с телефонной связью и интернетом.

Особую активность в день выборов проявили жители сел Масанчи и Каракемер. На четырех избирательных участках села Масанчи с раннего утра наблюдалось оживление, люди спешили на выборы. Всего в этом населенном пункте около девяти тысяч избирателей. Уже в первой половине дня проголосовало более половины масанчинцев.

Такая же активная явка избирателей наблюдалась во всех населенных пунктах в Кордайском районе.

Одним из первых, сделавших свой выбор, стал ветеран сельского округа Масанчи Кордайского района Лоу Исхар.

«Каждый из нас должен проникнуться мыслью, что именно его голос решает судьбу страны, поэтому он так важен. Мы свободны в своем выборе, голосование проходит честно и прозрачно», - считает Лоу Исхар.

«Голосование проходило в штатном режиме, никаких нарушений не зафиксировано. Активность достаточно высокая, люди понимают, что от их выбора зависит судьба страны», - говорит наблюдатель избирательного участка №222, учитель истории в местной школе Муса Лочь.

Житель села Каракемер Ергазы Босшаев отметил, что каждый казахстанец должен занимать активную гражданскую позицию и выражать ее, в том числе, и на выборах.

Как отметили в пресс-службе акима Жамбылской области, в 2020 году в целях укрепления межнационального согласия и решения социальных вопросов в области стартовал пилотный проект «Мир и согласие», в рамках которого только в одном Кордайском районе проведено 618 мероприятий с охватом более 15 тысяч человек.

Специально созданными мобильными группами проведена работа по пяти направлениям. Оказана консультативно-правовая помощь 519 гражданам, решены вопросы 386 жителей, 23 гражданам было выделено более 12 миллионов тенге для реализации бизнес-проектов. В рамках организованных ярмарок вакансий представлены 164 рабочих места, в итоге 44 человека трудоустроены на постоянную работу, 10 привлечены к оплачиваемым общественным работам. Также организованы курсы по обучению государственному языку, в которых приняли участие 924 человека, в том числе 917 представителей других этносов.

По данным Жамбылской областной избирательной комиссии, в регионе зарегистрировано 523 кандидата на 206 мандатов от филиалов пяти партий («Nur Otan» – 390 кандидатов, «Ауыл» – 44 кандидата, «Ак жол» – 44 кандидата, «Адал» – 31 кандидат, «Народная партия Казахстана» – 14 кандидатов). Всего в регионе было сформировано для голосования 492 избирательных участка. В работе участковых и территориальных комиссий принимали участие более 3,8 тысячи человек. За процессом голосования наблюдали более 6,5 тысячи наблюдателей от политических партий и общественных объединений.