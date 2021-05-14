Люди опасаются, что вакцинация спровоцирует эпидемию – врач
«У людей все еще есть опасение, что вакцины против COVID-19 могут спровоцировать эпидемию коронавируса», - сказала Манар Смагул на брифинге в СЦК.
Она опровергла это мнение.
«Но ни одна из предложенных вакцин не содержит живого вируса, вызывающего заболевание COVID-19. Следовательно, после вакцинации вы не можете заболеть COVID-19», - заверила эксперт.
Между тем, она отметила, что вакцины против COVID-19 могут иметь побочные эффекты.
«Большинство из них в легкой форме уходят самостоятельно в течение нескольких дней», - заключила М. Смагул.
Ранее профессор, доктор медицинских наук, заместитель директора по клинической и научной работе Национального научного центра фтизиопульмонологии МЗ РК Ляззат Ералиева высказалась в пользу вакцинации от коронавирусной инфекции.
По ее словам, некоторые постковидные последствия могут длиться несколько лет.