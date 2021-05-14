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    17:47, 14 Май 2021 | GMT +6

    Люди опасаются, что вакцинация спровоцирует эпидемию – врач

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Среди населения бытует мнение о возможности эпидемии в результате всеобщей вакцинации. Об этом заявила магистр здравоохранения, заместитель директора филиала Научно-практического центра санитарно-эпидемиологической экспертизы и мониторинга НЦОЗ МЗ РК Манар Смагул, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «У людей все еще есть опасение, что вакцины против COVID-19 могут спровоцировать эпидемию коронавируса», - сказала Манар Смагул на брифинге в СЦК.

    Она опровергла это мнение.

    «Но ни одна из предложенных вакцин не содержит живого вируса, вызывающего заболевание COVID-19. Следовательно, после вакцинации вы не можете заболеть COVID-19», - заверила эксперт.

    Между тем, она отметила, что вакцины против COVID-19 могут иметь побочные эффекты.

    «Большинство из них в легкой форме уходят самостоятельно в течение нескольких дней», - заключила М. Смагул.

    Ранее профессор, доктор медицинских наук, заместитель директора по клинической и научной работе Национального научного центра фтизиопульмонологии МЗ РК Ляззат Ералиева высказалась в пользу вакцинации от коронавирусной инфекции.

    По ее словам, некоторые постковидные последствия могут длиться несколько лет.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Вакцинация
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