Люди опасаются, что вакцинация спровоцирует эпидемию – врач

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Среди населения бытует мнение о возможности эпидемии в результате всеобщей вакцинации. Об этом заявила магистр здравоохранения, заместитель директора филиала Научно-практического центра санитарно-эпидемиологической экспертизы и мониторинга НЦОЗ МЗ РК Манар Смагул, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«У людей все еще есть опасение, что вакцины против COVID-19 могут спровоцировать эпидемию коронавируса», - сказала Манар Смагул на брифинге в СЦК.

Она опровергла это мнение.

«Но ни одна из предложенных вакцин не содержит живого вируса, вызывающего заболевание COVID-19. Следовательно, после вакцинации вы не можете заболеть COVID-19», - заверила эксперт.

Между тем, она отметила, что вакцины против COVID-19 могут иметь побочные эффекты.

«Большинство из них в легкой форме уходят самостоятельно в течение нескольких дней», - заключила М. Смагул.

Ранее профессор, доктор медицинских наук, заместитель директора по клинической и научной работе Национального научного центра фтизиопульмонологии МЗ РК Ляззат Ералиева высказалась в пользу вакцинации от коронавирусной инфекции.

По ее словам, некоторые постковидные последствия могут длиться несколько лет.