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Люди не учатся на печальном опыте прошлого - Лима Диас о нарушениях карантина

Автор:  
Акбота Кузекбай
5 Сентября 2020, 17:01
Люди не учатся на печальном опыте прошлого - Лима Диас о нарушениях карантина

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Как работает проект «Общественный контроль» и в чем заключается его главная миссия, рассказала республиканский координатор проекта - советник министра информации и общественного развития РК Лима Диас, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Лима Диас проинформировала, как на данный момент работает Общественный контроль, и сколько волонтеров по стране задействованы в проекте.

«В самый пик пандемии, когда мы только начали работу Общественного контроля, было очень много желающих стать волонтерами. В активе общественного контроля собрались свыше 310 волонтеров по всему Казахстану. Когда жизнь вернулась в привычное русло, их количество стало меньше - порядка 250 в регионах. Они постоянно, помимо своей постоянной работы, занимаются общественной деятельностью», - рассказала Лима Диас корреспонденту «Казинформа».

По словам координатора проекта, в каждом регионе - от города до сел - ежедневно Общественный контроль проводит мониторинг мест скопления людей: объекты бизнеса, общественный транспорт, больницы.

«Общественный контроль реагирует на жалобы людей. Сами волонтеры - граждане, которые в своей повседневной жизни стараются подмечать, где не соблюдены правила, санитарные нормы. Тема социальной дистанции и ношения масок очень актуальная. Бизнес регулируется, большая часть бизнеса соблюдает все нормы, озвученные санврачами. Общественные места тоже соблюдают нормы», - отмечает она.

Однако Лима Диас считает, что сами граждане не придерживаются в полной мере карантинных мер.

«К сожалению, повсеместно мы видим одну и ту же картину. Нормы нарушают сами граждане, нарушаем мы: не носим маски, не соблюдаем дистанцию. Вопреки всем ограничениям, предупреждениям и просьбам мы нарушаем нормы, как будто забыли о том, в какой ситуации оказались казахстанцы в июне-июле. Забыли об очередях в аптеках, заболевших, погибших от коронавируса. Понятно, что это природа человека вернуться в норму как можно скорее, продолжать жить, однако нельзя забывать о мерах безопасности», - выразила мнение координатор Общественного контроля.

Координаторы на местах и волонтеры обеспокоены тем, что могут наступить вторая волна и вспышка коронавируса, отмечает Л. Диас.

«А причиной этому будем мы сами. Неизвестно, кого мы дальше будем винить в наших же собственных болезнях. Каждый день мы делаем обзор ситуации в регионах. Везде видим скопление людей, отдыхающих, работающих с масками на подбородках или вообще без масок. Когда наши волонтеры делают замечания или задают вопрос, почему не соблюдается дистанция и нет масок, реакция людей бывает разной. Но, к сожалению, участились случаи, когда граждане просто бросаются с оскорблениями и иногда даже угрозами на наших волонтеров. Нам нужно думать не только о себе, но и об окружающих, детях, родных. Риск угрозы коронавирусной инфекции никуда не ушел», - обратилась она.

«В части мониторинга субъектов бизнеса и мест массового скопления людей, которые связаны с бизнесом, возникла интересная ситуация. За время карантина и локдауна бизнес серьезно пострадал. В то же время мы хотим, чтобы бизнес также не способствовал распространению инфекции. К примеру, когда мы замечаем нарушения со стороны предпринимателей или продавцов магазинов, ТРЦ, в кафе-ресторанах, салонах красоты, с одной стороны, предупреждения не работают, с другой - нам не хочется доводить до СЭС и штрафных мер. Мы видим также, что люди на улице нарушают санитарные нормы, но нам не хочется привлекать полицию», - призвала спикер.

По ее словам, главная миссия Общественного контроля сейчас - разъяснять и призывать людей к ответственности.

«Я уверена, если вдруг случится новый всплеск пандемии, волонтеры Общественного контроля будут вынуждены уйти из мест массового скопления людей - парков, базаров - и вернуться в больницы. Нам, волонтерам, не хочется возвращаться в больницы и аптеки. Это самое главное, что мы хотим донести до общества. Нужно быть сознательными», - заключила Лима Диас.

Напомним, 11 июля министр здравоохранения Алексей Цой сообщил о том, что в стране создается общественный контроль из людей, готовых взглянуть независимо на ситуацию внутри медицинских организаций.

По словам советника министра информации и общественного развития, координатора проекта «Общественный контроль» со стороны МИОР Лимы Диас, контроль в первую очередь нужен, «чтобы помочь врачам, а не препятствовать их и без того нелегкой работе».

По поручению министра информации и общественного развития Аиды Балаевой информационную поддержку акции «Народный контроль» оказывает АО «МИА «Казинформ».


НПО   Безопасность   Общество   Волонтёрство   Общественный контроль МИОР  
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