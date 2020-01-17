Люди не должны неделями ждать обследование на МРТ – аким СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – На заседании акимата в Северо-Казахстанской области подвели итоги социально-экономического развития региона за минувший год, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Особое внимание уделили теме здравоохранения. Аким области Кумар Аксакалов подчеркнул, что ежегодно растут затраты на отрасль и есть результаты бюджетных вливаний. В частности, финансирование системы здравоохранения в прошлом году, в сравнении с 2018-м, выросло на 18%. Финансирование гарантированного объема бесплатной медицинской помощи за три года увеличилось на 60% и достигло 42,2 млрд тенге. В области стали больше выделять средств на приобретение необходимого оборудования.

В результате, по словам акима области, снизился показатель смертности от болезней системы кровообращения на 12%. Небольшое, но есть снижение злокачественных образований. На 50% уменьшилась смертность от травм в результате ДТП. На 17,2% уменьшилась младенческая смертность, не допустили материнской смертности.

«Нам не хватало дорогостоящего оборудования. У нас МРТ был 2009 года производства. Люди вынуждены были ехать в другие регионы, в Российскую Федерацию, чтобы провести обследование. Мы приобрели МРТ, идет его установка в областной больнице. Раньше людям ждать приходилось очереди по 4 недели. Сейчас сократится до 2 недель. Но это тоже много. Нам нужно сделать так, чтобы человек, которому назначили МРТ, ждал его максимум два дня», - сказал К.Аксакалов.

Аким области поручил руководителю управления здравоохранения Тимуру Султангазиеву обеспечить работу таким образом, чтобы люди не ждали неделями.

«В две-три смены работайте. Ненормально, когда больному отвечают, что нужно месяц ждать. Если нужно, купим еще один МРТ. Очередей на обследование не должно быть», - сказал К.Аксакалов.

Т.Султангазиев заверил, что в этом году по государственно-частному партнерству запланирована покупка еще одного МРТ.

«Купили ангиограф. Запустят его в течение недели в кардиоцентре. Он позволит бесперебойно осуществлять экстренную помощь при инфаркте миокарда и сложных пороках сердца. В онкодиспансер приобрели цифровой маммограф. Сделано более 1 тысячи исследований. Впервые в районные больницы купили четыре маммографа. Для своевременного исключения пороков развития еще не рожденного ребенка приобретены 5 УЗИ экспертного класса. Для скорой помощи купили 3 реанимобиля, 17 единиц санитарного транспорта для районов. В этом году еще ожидается приобретение 32 автомобилей скорой помощи», - сказал К.Аксакалов.

Аким области подчеркнул, что для качественного получения медицинской помощи нужны квалифицированные кадры, оборудование. Он добавил, что на это деньги местные власти найдут. Упомянул глава региона о строительстве многопрофильной больницы. И заверил, что это будет современная больница с современным оборудованием.

«Это оборудование увезем в районы, вплоть до МРТ. Это ненормально, что только в Петропавловске есть МРТ», - уверен К.Аксакалов.

В целом, на сферу здравоохранения в 2020-м году выделили 48 млрд тенге.



