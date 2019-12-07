Люди хотят сказки: в «Астана Балет» состоится премьера «Золушки»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 20, 21 и 22 декабря в театре «Астана Балет» представят премьеру балета «Золушка» в двух действиях, созданного по мотивам одноименной сказки Шарля Перро одним из лучших хореографов современности – Надеждой Калининой, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу театра.

Новость о постановке нового балета вызвала большой ажиотаж среди ценителей высокого искусства: билеты на спектакли всей премьерной серии были раскуплены за месяц до показа.

Повышенный интерес публики к «Золушке» оправдан прежде всего тем, что в Казахстане эта сказка впервые получит воплощение на балетной сцене. Потрясающую музыку Сергея Прокофьева исполнит оркестр под руководством дирижера-постановщика Армана Уразгалиева.

Подготовка к премьере началась два месяца назад. Как признается хореограф Надежда Калинина, «Золушка» - один из наиболее сложных проектов в ее карьере.

«Мы создаем этот спектакль с нуля. Хореография, декорации, костюмы, видео контент – все придумывается, делается и шьется специально для «Астана Балет». Люди хотят сказки и наша главная задача – создать зрелищный семейный спектакль с современным танцевальным стилем, в котором будет много ярких персонажей и, конечно, юмора. Жанр комедии в балете – это большая редкость, ведь быть хулиганками на сцене и смешить - намного сложнее и требует определенной раскрепощённости», - рассказывает балетмейстер.





Забавными хореографическими репликами наградили сводных сестер Золушки, их кавалеров, Мачеху и даже Принца.

«Для меня было важно, чтобы Принц не был слишком серьезным и напыщенным, где-то он тоже позволит себе похулиганить. Создавая хореографию для спектакля, я всегда отталкиваюсь от артистов, они для меня – сотворцы. Меня вдохновляют артисты «Астана Балет», я работала с ними, когда театр только создавался и то, как труппа выросла в профессиональном плане вызывает во мне приятное удивление и восхищение», - добавила она.





Автором либретто выступила сама хореограф Надежда Калинина. Художником по декорациям и костюмам является известный сценограф Сергей Новиков. В его интерпретации красочное действие балета разворачивается в виде дневника Золушки, и книжная тематика будет прослеживаться во всем: в декорациях, мелкой бутафории и костюмах.





В будущей премьере занята вся балетная труппа театра. Конкретных имен пока не называют, известно лишь, что на одну заглавную партию готовят сразу 3-4 состава артистов.

Начало спектаклей 20 декабря в 19:30, 21 и 22 декабря в 18:00.











