Люди должны доверять друг другу - член павлодарского общественного совета Олег Николашин

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Ветеран Вооруженных сил Олег Николашин поддержал недавнее выступление Главы государства и назвал острую проблему, отразившуюся на боеспособности, профессионализме силовиков в ходе январских событий – нежелание молодежи служить в армии, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы, ветераны Вооруженных сил, и я лично поддерживаем Президента Казахстана. Поставлена программа для нового Правительства, поставлены задачи, - сказал корреспонденту МИА «Казинформ» член общественного совета Павлодарской области Олег Николашин. – Весь вопрос в том, как они будут решаться. Здесь важна роль общественности».

По мнению Олега Владимировича, прозрачность всех решений должна быть однозначно. Тут опять возрастает роль общественных советов. Люди должны доверять друг другу. Не должно быть расслоения между властью и народом. К тому же все граждане согласно Конституции народ Казахстана.

«Всюду, в том числе в прессе, мы видим это противостояние «простой народ и власть». Понятно, что это не нами создано, поддерживалось веками, но в нашем случае, это надо ломать, - отметил он. – Нужен непосредственный контроль. Я очень рад, что была отмечена критика Президента в адрес некоторых нерадивых государственных служащих, которые не могут работать с населением».

Спикер признался, что для него лично больной вопрос – это действия наших силовых структур во время протестов. Ещё предстоит разобраться, кто какой приказ получал и почему.

«Не могут так силовики действовать, они были растеряны, наверняка – это чисто политический вопрос. Но был и чисто профессиональный, военный, когда силовиков, как в случае с десантниками, разоружали, то есть подготовка наших спецназовцев, омоновцев, арыстановцев оставляет желать лучшего», - добавил О.В. Николашин.

Одно из самых главных направлений подготовки военных – это кадры, считает собеседник. Это не прямые слова Президента, но о них Олег Николашин, как профессионал в этой области, не устает повторять. Все начинается с призывника, с подготовки молодого человека.

«Мы можем даже начинать с детского сада, но этап именно с призывника – это уже контрольная отметка. Каких призывников мы имеем, таким будут пополнение силовых структур, их профессионализм и все остальное, а призывники сегодня в армии служить не хотят, надо признаться честно: не хотят, либо они физически не готовы, их отсеивает комиссия, - добавил эксперт. - Надо разбираться со здоровьем молодёжи, но есть и другое – морально-психологическое состояние: в армию сегодня идти не хотят. Давайте задумаемся. Каждый ли мужчина Казахстана, кому положено, служил в армии, почему не служил, давайте спросим? Их сыновья готовы ли служить, и будут ли они служить? Почему они служат или не служат? Давайте начнём с этого. Это очень важный спектр изначально дальнейшей подготовки молодежи, а дальше – кадровый потенциал силовых структур. А по большому счету, весь мужской потенциал, здоровье нации. Тот, кто прошел армию, я считаю, будет положительным, здравым мужчиной, воспитывающим свою семью, который всегда сможет ее защитить».