Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Выборы

Люди были мотивированы голосовать – наблюдатель из США о депутатских выборах

Автор:  
Азамат Сыздыкбаев
20 Марта 2023, 15:43
Люди были мотивированы голосовать – наблюдатель из США о депутатских выборах

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Наблюдатель из США, старший директор Eurasian Security & Prosperity Portfolio института стратегии и политики New Line Камран Бохари поделился мнением о прошедших в Казахстане выборах депутатов Мажилиса и маслихатов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Нужно работать над тем, чтобы повышать явку. Но тем не менее, в течение всего дня люди постоянно приходили голосовать, и мы увидели, чем они были мотивированы», - сказал Камран Бохари на брифинге в столице.

Он перечислил, чем именно, по его мнению, были мотивированы казахстанцы, чтобы принять участие в голосовании.

«Во-первых, тем, что была возможность участия для новых партий, которые впервые участвуют. У нас был хороший микс, если посмотреть на то, что продвигают партии. Особенно важно, что Казахстан делает это в сложные геополитические времена. У нас еще нет конечных результатов выборов, после получения их, мы сможем озвучить более конкретный анализ», - добавил наблюдатель.


Выборы   Выборы в Мажилис   Выборы в маслихаты-2023  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Скончалась 23-летняя костанайская параспортсменка Малика Мухтарова
Скончалась 23-летняя костанайская параспортсменка Малика Мухтарова
В Астане и Алматы ожидаются неблагоприятные метеоусловия
В Астане и Алматы ожидаются неблагоприятные метеоусловия
Создать единый национальный профориентационный центр призвала депутат Наумова
Создать единый национальный профориентационный центр призвала депутат Наумова
Победителей чемпионата мира по боксу встретили в аэропорту Астаны
Победителей чемпионата мира по боксу встретили в аэропорту Астаны
Мажилисмен Асхат Рахимжанов раскритиковал систему ОСМС
Мажилисмен Асхат Рахимжанов раскритиковал систему ОСМС
Серик Джунисбеков возглавил Костанайскую академию МВД
Серик Джунисбеков возглавил Костанайскую академию МВД
Казахстан отстает от развитых стран в сфере электромобильной инфраструктуры - депутат
Казахстан отстает от развитых стран в сфере электромобильной инфраструктуры - депутат
Шторм ожидается на большей части Казахстана
Шторм ожидается на большей части Казахстана
Каждый хочет попасть на Олимпиаду – чемпион мира по боксу Санжар Ташкенбай
Каждый хочет попасть на Олимпиаду – чемпион мира по боксу Санжар Ташкенбай