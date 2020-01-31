Люди будут в курсе судебной работы – в Верховном суде представили новый проект

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Председатель Верховного суда РК Жакип Асанов представил новый проект организации, направленный на повышение прозрачности судебной системы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Часто все слышат про «Семь камней правосудия». Но мало кто знает, какие они дали результаты. И еще дадут. Не только для судей, но особенно для людей и для бизнеса. Люди часто говорят, что мы сотрясаем воздух громкими лозунгами. Они задают конкретные вопросы: а что дал или дают те или иные конкретные законы, а также пилотные проекты? Когда люди почувствуют изменения? Это не простые вопросы, это прямой спрос общества за тот дефицит качества правосудия, который мы имеем сегодня. Чтобы ответить на такие острые и системные вопросы, мы решили создать один продукт – актуальный сборник ключевой информации о судебной системе, в его основе лежит принцип сделать судебную систему открытой», - сказал Жакип Асанов на расширенном казахстанских судей по итогам 2019 года.

«Люди, эксперты, международные институты. Каждый сможет в любой момент видеть, что происходит в судебной системе. Для этого необязательно посещать такие итоговые совещания. Это пока первая версия», - добавил он.

По его словам, проект будет запущен уже в начале февраля.

«Само название говорит за себя – «Правосудие Казахстана: реалии, тренды, перспективы». Сборник в понедельник, 3 февраля, окажется на нашем портале, поэтому любой человек, интересующийся судебной системой может зайти и посмотреть», - отметил глава Верховного суда.

При этом, Ж. Асанов подчеркнул, что сборник будет периодически обновляться, не реже 1 раза в полугодие.

«Люди теперь всегда будут в курсе наших ключевых работ, проектов и задач», - заключил судья.