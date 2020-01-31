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Люди будут в курсе судебной работы – в Верховном суде представили новый проект

31 Января 2020 13:00
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Люди будут в курсе судебной работы – в Верховном суде представили новый проект

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Председатель Верховного суда РК Жакип Асанов представил новый проект организации, направленный на повышение прозрачности судебной системы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Часто все слышат про «Семь камней правосудия». Но мало кто знает, какие они дали результаты. И еще дадут. Не только для судей, но особенно для людей и для бизнеса. Люди часто говорят, что мы сотрясаем воздух громкими лозунгами. Они задают конкретные вопросы: а что дал или дают те или иные конкретные законы, а также пилотные проекты? Когда люди почувствуют изменения? Это не простые вопросы, это прямой спрос общества за тот дефицит качества правосудия, который мы имеем сегодня. Чтобы ответить на такие острые и системные вопросы, мы решили создать один продукт – актуальный сборник ключевой информации о судебной системе, в его основе лежит принцип сделать судебную систему открытой», - сказал Жакип Асанов на расширенном казахстанских судей по итогам 2019 года.

«Люди, эксперты, международные институты. Каждый сможет в любой момент видеть, что происходит в судебной системе. Для этого необязательно посещать такие итоговые совещания. Это пока первая версия», - добавил он.

По его словам, проект будет запущен уже в начале февраля.

«Само название говорит за себя – «Правосудие Казахстана: реалии, тренды, перспективы». Сборник в понедельник, 3 февраля, окажется на нашем портале, поэтому любой человек, интересующийся судебной системой может зайти и посмотреть», - отметил глава Верховного суда.

При этом, Ж. Асанов подчеркнул, что сборник будет периодически обновляться, не реже 1 раза в полугодие.

«Люди теперь всегда будут в курсе наших ключевых работ, проектов и задач», - заключил судья.


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Ключевые слова: Суды,
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Автор:

Азамат Сыздыкбаев

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