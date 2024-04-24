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    15:15, 24 Апрель 2024 | GMT +6

    Людей с инвалидностью заставляли просить милостыню в Мангистау

    Людей с инвалидностью заставляли просить милостыню в Мангистау
    Фото: pixabay

    Прокуратурой Мангистауской области выявлен факт незаконного удержания лиц с инвалидностью в целях принуждения их к попрошайничеству, передает агентство Kazinform.

    — В целях пресечения незаконной деятельности управлением по борьбе с организованной преступностью при координации областной прокуратуры проведен ряд оперативно-розыскных мероприятий, по результатам которых 22.04.2024 года на территории Актау задержаны лица причастные к совершению правонарушений, — говорится в сообщении.

    По данному факту департаментом полиции начато досудебное расследование по п. п. 1, 6 ч.2 ст. 128 УК РК «Торговля людьми».

    Иная информация в интересах следствия не разглашается.

    Теги:
    Инвалиды Полиция Торговля Актау Прокуратура Мангистауская область
    Аружан Сердалина
    Автор
    Аружан Сердалина
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