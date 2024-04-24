Людей с инвалидностью заставляли просить милостыню в Мангистау

Прокуратурой Мангистауской области выявлен факт незаконного удержания лиц с инвалидностью в целях принуждения их к попрошайничеству, передает агентство Kazinform.

— В целях пресечения незаконной деятельности управлением по борьбе с организованной преступностью при координации областной прокуратуры проведен ряд оперативно-розыскных мероприятий, по результатам которых 22.04.2024 года на территории Актау задержаны лица причастные к совершению правонарушений, — говорится в сообщении.