15:15, 24 Апрель 2024 | GMT +6
Людей с инвалидностью заставляли просить милостыню в Мангистау
Прокуратурой Мангистауской области выявлен факт незаконного удержания лиц с инвалидностью в целях принуждения их к попрошайничеству, передает агентство Kazinform.
— В целях пресечения незаконной деятельности управлением по борьбе с организованной преступностью при координации областной прокуратуры проведен ряд оперативно-розыскных мероприятий, по результатам которых 22.04.2024 года на территории Актау задержаны лица причастные к совершению правонарушений, — говорится в сообщении.
По данному факту департаментом полиции начато досудебное расследование по п. п. 1, 6 ч.2 ст. 128 УК РК «Торговля людьми».
Иная информация в интересах следствия не разглашается.