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Людей пытали утюгом на глазах Кудебаева – Генпрокуратура

Редактор:  
Ринат Дусумов
28 Апреля 2023, 22:11
Людей пытали утюгом на глазах Кудебаева – Генпрокуратура

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Генеральная прокуратура РК прокомментировала приговор Серику Кудебаеву, передает МИА «Казинформ».

«Приговором Талдыкорганского городского суда Кудебаев С.М. признан виновным в превышении власти, повлекшем тяжкие последствия (ст.362 ч.4 УК) и пытках (ст.146 ч.2) в период январских событий и осужден к 10 годам лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении средней безопасности, с лишением специального звания генерал-майор полиции. Кудебаевым С.М. нарушены нормы Конституции Республики Казахстан, Указа Главы государства «О введении чрезвычайного положения», законов «О правоохранительной службе» и «Об органах внутренних дел», а также не исполнены требования внутриведомственных приказов и специальных планов. При отсутствии признаков нападения, вместо того, чтобы обеспечивать общественную безопасность в период ЧП, Кудебаев С.М. дал личному составу незаконную команду покинуть здание и разойтись по домам, тем самым, деморализовав сотрудников. Будучи комендантом местности, не обеспечил надлежащую работу оперативного штаба и принятие своевременных мер для стабилизации ситуации в регионе. Как итог, город Талдыкорган погрузился в хаос и безвластие. Мародеры разграбили торговые дома и объекты бизнеса. Опустошили банкоматы и прилавки супермаркетов, совершали нападения и поджоги зданий акимата области, партии «Нур-Отан». Чувствуя безнаказанность и вседозволенность в отсутствие сил правопорядка, преступники захватили здания департамента полиции области и управления полиции города Талдыкоргана, откуда похитили около 500 единиц оружия и более 28 тысяч боеприпасов, часть которых до сих пор не найдена», - сообщили в Генпрокуратуре.

Как отметили в ведомстве, государству, гражданам и предпринимателям нанесен материальный ущерб на общую сумму около 5 млрд тенге.

«В период с 7 по 16 января 2022 года с его молчаливого согласия в здании департамента полиции массово применялись пытки в отношении 23 граждан. Более того, на глазах Кудебаева С.М. его подчиненные избивали доставленных лиц на территории департамента, что зафиксировано видеокамерами. В результате запрещенных методов следствия, которые сопровождались психическим и физическим насилием, а также использованием парового утюга, здоровью указанных граждан причинен вред различной степени тяжести. Вина Кудебаева С.М. полностью доказана совокупностью собранных по уголовному делу доказательств», - резюмировали в Генпрокуратуре.

Ранее сообщалось, что суд, с учетом тяжести совершенного преступления признал экс-начальника ДП Алматинской области виновным по статьям 362 части 4, 146 части 2 пункта 1) Уголовного кодекса и назначил ему окончательно наказание в виде лишения свободы сроком 10 лет с лишением права занимать должности в правоохранительных органах, государственной службе и органах местного самоуправления сроком на 10 лет, с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исправительной системы средней безопасности.

Суд лишил Серика Кудебаева специального звания «генерал-майор полиции» и внес представление Президенту РК о лишении его государственных наград «Данк» и «Айбын» 2 степени. Приговор не вступил в законную силу.

Ранее Серик Кудебаев выступил с последним словом.

Напомним, 18 февраля прошлого года Серика Кудебаева освободили от занимаемой должности начальника департамента полиции Алматинской области и уволили из органов внутренних дел по собственному желанию. В мае того же года его признали подозреваемым по делу о январских событиях.


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