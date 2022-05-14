14 Мая 2022 16:40

Людей научилась понимать с полуслова – медсестра из Кокшетау о 25 годах в операционной

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Старшая медсестра операционного блока перинатальной службы Многопрофильной областной больницы Кокшетау Наталья Власова отдала любимой работе 25 лет. В Международный день медицинской сестры, который отмечается 12 мая, медик получила медаль за вклад в развитие отечественного здравоохранения и бескорыстный труд во благо здоровья народа Казахстана. О том, как пришла в медицину и что считает самым важным в работе, Наталья Вячеславовна рассказала корреспонденту МИА «Казинформ».

– Наталья Вячеславовна, как Вы стали медсестрой?

– Сразу после медучилища, которое я закончила в 1992 году, у меня появились двое детей, и пять лет я их воспитывала. Потом, в 1997 году, решила пройти специализацию. Мне предоставили выбор: лаборантом, медсестрой физиокабинета или операционной сестрой. Я выбрала последнее. Мне кажется, это очень важная работа – приносить радость от выздоровления. Особенно там, где работаю я – в роддоме. Рождение детишек – это всегда счастье. С 1997 года я пришла в роддом, сразу в операционную, с тех пор тружусь там, вот уже 25 лет.

– Откуда такая любовь к медицине?

– Еще когда я училась в седьмом классе, проходила курсы первой медицинской помощи, у меня даже была корочка. Мне тогда уже понравилось делать людям перевязки, мазать зеленкой. Да и моя мама всегда мечтала, чтобы я стала врачом. Врачом, правда, не получилось. Сейчас я заканчиваю академический бакалавриат. Пусть это не совсем врач, но все-таки высшее образование. Но при этом все равно хочу остаться операционной медсестрой. Хотя если по состоянию здоровья в будущем будет трудно, смогу работать врачом-статистом.

– Вы единственный медик в семье?

– Моя дочь пошла по моим стопам. Она врач-кардиолог, работает в Карагандинской областной больнице. Во время пандемии два года трудилась в ковидном стационаре, спасала людей. Сейчас, к счастью, ситуация с КВИ улучшилась…

– Что самое сложное в работе операционной медсестры?

– Сейчас я уже всех коллег научилась понимать с полуслова. Но изначально для меня было самым сложным понять, найти контакт, чтобы я знала, что именно и в какую минуту нужно подать. Какой инструмент, какой шовный материал, как облегчить их труд. В этом смысле должна быть какая-то чувствительность, что ли…

– Был ли в Вашей практике пациент, который запомнился особенно?

– Все мамочки, конечно, разные. Каждая уникальна по-своему. Кто-то лежит и песни поет, а кто-то охает. Не от боли, они просто так настраивают себя. Всегда стараешься поддержать пациента еще до операции. Потому как медсестра, анестезистка, санитарки – мы имеем с ними контакт еще до операционной. Уже смотришь на пациента и видишь, кто перед тобой. Стараешься завести разговор, спросить, кого ждет, сколько еще детишек, чтобы настроить на хорошую волну. От этого потом зависит течение операции.

– Случалось ли в Вашей практике терять пациента? Как переносите такие трагедии?

– У нас в перинатальном центре такие случаи, к счастью, большая редкость. Поэтому я благодарна своему месту работы и тому, что мы в основном работаем с позитивом. Иначе я бы не смогла, эмоционально для меня это очень тяжело. Даже если во время операции что-то случается, к примеру, открывается кровотечение, я все это пропускаю через себя. И это очень тяжело.

– Что для Вас значит полученная награда? Насколько она была ожидаема?

– Это было очень неожиданно для меня. Я рада, что мой труд оценили. 25 лет на одном месте – в операционной, а с 2004 года я работаю еще и старшей медсестрой. Конечно, я оправдаю все возложенные на меня надежды, эта награда для меня очень высокая. Спасибо всем, кто оценил мою работу.

– Что бы Вы сказали своим коллегам-медсестрам?

– Хочу поздравить всех медицинских сестер с таким замечательным праздником. Считаю, что медсестра находится в одном шаге от врача. Это незаменимый его помощник. И каким бы высококвалифицированным ни был доктор, помощь медсестры необходима всегда. Желаю коллегам здоровья, терпения на работе, благополучия в семье. У нас тяжелый труд, мы часто выходим на ночные дежурства, оставляя дома родных людей. Пусть это не накладывает отпечаток на семейную жизнь, пусть вас всегда понимают и любят близкие, а еще – побольше благодарных пациентов!

– Спасибо за беседу!