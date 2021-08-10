Людей эвакуируют из крупнейшего торгового центра в Таразе
ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Очередное ложное сообщение о заложенном взрывном устройстве прозвучало в Таразе, передает корреспондент МИА «Казинформ».
В полдень в Таразе началась эвакуация посетителей из самого крупного в регионе торгового центра «МАРТ». Здание оцепили сотрудники силовых ведомств – департамента полиции Жамбылской области, областной прокуратуры, департамента Комитета национальной безопасности. Рядом со зданием находятся машины скорой помощи и пожарные.
Как сообщили корреспонденту МИА «Казинформ» в пресс-службе департамента по ЧС Жамбылской области, из департамента полиции к ним поступило сообщение в 12.45. Силы и средства ДЧС выехали своевременно. Эвакуацию проводили сотрудники полиции.
Как стало известно, на электронную почту торгового центра 4 августа поступило сообщение о заложенном взрывном устройстве. И только сегодня сообщение было прочитано. После чего началась эвакуация людей и поиски взрывного устройства, не увенчавшиеся успехом.
Правоохранительные органы начали оперативно-розыскные мероприятия по установлению лица, отправившего ложное сообщение.
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