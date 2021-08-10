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Людей эвакуируют из крупнейшего торгового центра в Таразе

10 Августа 2021 15:08
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Людей эвакуируют из крупнейшего торгового центра в Таразе

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Очередное ложное сообщение о заложенном взрывном устройстве прозвучало в Таразе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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В полдень в Таразе началась эвакуация посетителей из самого крупного в регионе торгового центра «МАРТ». Здание оцепили сотрудники силовых ведомств – департамента полиции Жамбылской области, областной прокуратуры, департамента Комитета национальной безопасности. Рядом со зданием находятся машины скорой помощи и пожарные.

Как сообщили корреспонденту МИА «Казинформ» в пресс-службе департамента по ЧС Жамбылской области, из департамента полиции к ним поступило сообщение в 12.45. Силы и средства ДЧС выехали своевременно. Эвакуацию проводили сотрудники полиции.

Как стало известно, на электронную почту торгового центра 4 августа поступило сообщение о заложенном взрывном устройстве. И только сегодня сообщение было прочитано. После чего началась эвакуация людей и поиски взрывного устройства, не увенчавшиеся успехом.

Правоохранительные органы начали оперативно-розыскные мероприятия по установлению лица, отправившего ложное сообщение.


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#Жамбылская область   #Происшествия  
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Автор:

Галина Скрипник

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