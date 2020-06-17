Людей эвакуировали из здания Казахтелекома из-за подозрительного пакета в Петропавловске

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске горожане позвонили в полицию из-за бесхозного пакета, который лежал у входа в здание «Казахтелекома», передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции, из здания эвакуировали всех сотрудников и посетителей. Вызвали инспектора-взрывотехника. Он-то и установил, что ничего опасного в пакете нет.

«В нем оказался телефонный аппарат. Сотрудники спецподразделения и кинолог обследовали здание. Никаких других представляющих угрозу фактов не выявили. Не исключено, что кто-то из посетителей забыл пакет. Сейчас сотрудники учреждения изучают видео с камер, которое возможно поможет установить хозяина тревожной находки», - прокомментировали в пресс-службе.