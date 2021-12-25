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Любые штаммы коронавируса не остановить, если не вакцинироваться - врач

25 Декабря 2021 13:40
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Любые штаммы коронавируса не остановить, если не вакцинироваться - врач

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Алматинский инфекционист Перуза Арыкова призвала до наступления «пятой волны» вакцинироваться и ревакцинироваться, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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Врач поликлиники №11 города Алматы Перуза Арыкова уверена, что единственным надежным способом борьбы с распространением мутированной разновидности коронавируса является ревакцинация.

«Ревакцинация - это получение третьей дозы вакцины против коронавируса. Иногда используют термин «бустерная» вакцина, то есть еще одна, дополнительная. Со временем уровень защищенности организма от инфекции снижается. И чтобы составляющие иммунитета, такие как антитела, В-лимфоциты, Т-лимфоциты и Т-клетки памяти, вновь работали, прививку следует повторить», - объяснила инфекционист.

Она пояснила, что нынешние вакцины от коронавируса предоставляют эффективную защиту, однако со временем ослабевают. Бустерная прививка значительно усиливает защиту организма от проникновения коронавирусной инфекции. В этом нет никаких сомнений, считает врач поликлиники. При этом уровень антител не является основанием для того, чтобы отказаться от повторной прививки.

Перуза Арыкова сообщила, что прививки от коронавируса в целом разрешены любому человеку. На сегодняшний день не существует хронического состояния, которое было бы однозначно прямым противопоказанием для вакцинации. По мнению инфекциониста, люди с хроническими заболеваниями тоже подлежат вакцинации.

«Коронавирус у людей с хроническими заболеваниями протекает тяжелее и даже приводит к летальным исходам. Инфекция приводит к тонусу сосудов, к тромбообразованию. Поэтому я рекомендую после консультации с врачом в поликлинике всем людям с заболеваниями сделать прививку», - добавила врач поликлиники №11.

Противопоказания существуют для лиц, страдающих тяжелой формой аллергии, при болезни Гийена Баре, для пациентов с прогрессирующими заболеваниями нервной системы, например, неконтролируемой эпилепсией. Не стоит вакцинироваться при обострении хронических заболеваний.

Врач-инфекционист отметила, что очень важно привить подростков старше 12 лет. К группе риска, по ее словам, относятся дети с хроническими заболеваниями, которых вакцинировать нужно в первую очередь. Перуза Арыкова считает, что эффект от вакцинации детей будет заметным для эпидемиологической ситуации в Алматы. Также подростков можно будет уберечь от постковидного синдрома.

«Переживать по поводу побочных явлений не стоит, все реакции являются нормальными. После прививки может быть местная реакция на месте введения инъекции в виде боли, незначительного зуда кожи, температуры, общего субфебрилитета, катаральных проявлений, головныз болей, но на короткий период», - добавила она.


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#Алматы   #Здравоохранение   #Коронавирус в РК   #Вакцинация  
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Автор:

Гульзат Сахова

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