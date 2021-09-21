Любой конфликт должен разрешаться в суде - Серик Беркамалов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Никакое убийство, кроме необходимой обороны (реальная угроза жизни), не может быть оправдано, и на этом стоит и должна стоять любая правовая система и правовое государство. Такое мнение выразил председатель столичного филиала Казахстанского союза юристов, арбитр Арбитражного центра «Атамекен» Серик Беркамалов, комментируя инцидент с убийством 5 человек в Алматы, передает МИА «Казинформ».

«Невозможно остаться в стороне от чудовищного убийства 5 человек в Алматы. Мои искренние соболезнования семьям погибших... Прискорбно, что причиной убийства стал не бытовой конфликт, а несогласие с решением суда и в число жертв вошли служители закона. По данному конкретному делу, исходя из опубликованных данных, можно судить об одном. Проведены торги и это законный способ исполнения решения суда и есть законные способы с ними не согласиться. В любом случае, после признания их законными и вступления решения суда в силу оно должно исполняться и точка! Если исчерпаны правовые способы решения конфликта, должен быть и исчерпан конфликт», - отметил Серик Беркамалов на своей странице в Facebook.

Председатель столичного филиала Казахстанского союза юристов призвал не забывать, что в споре, разрешаемым судом, одна сторона всегда будет недовольна итогом рассмотрения дела, если только это не мировое соглашение.

«Вызывает недоумение, что при этом многие комментаторы в сети оправдывают убийцу, объясняя такое поведение вынужденной мерой, что виновата судебная система, банк или судебный исполнитель.

Во-первых, никакое убийство, кроме необходимой обороны (реальная угроза жизни), не может быть оправдано, и на этом стоит и должна стоять любая правовая система и правовое государство!

Во-вторых, поддержка и оправдание нашими согражданами допустимости убийства либо иного насилия как способа решения конфликта опасно не только для страны но и общества, это может стать причиной разложения государства. Право и соблюдение закона главная основа и ценность любого мироустройства. Это наш гражданский договор.

Мы с вами согласились не биться на ножах доказывая свою правоту, а решать споры в суде. Мы можем быть не согласны с решением суда, и тогда есть законные процедуры его обжалования. В этом и заключается цивилизованный способ разрешения конфликтов, а уж исполнитель закона и вступившего в силу решения суда абсолютно неприкосновенен!

Не согласны с таким правилом? Оправдываете убийство полицейских и судебных исполнителей? Тогда будьте готовы что в ваш дом ворвутся вооруженные люди, которые вдруг посчитают, что вы несправедливо хорошо живёте и при этом не рассчитывайте на закон и правосудие. Законами в таком обществе становятся кровная месть и право сильного.

Лично я не хочу жить в таком обществе!

Абсолютно уверен, любой конфликт должен разрешаться в суде, при всей критике судебной системы, она должна работать, другому способу нет места в нормальном обществе.

Оправдывая убийцу сегодня, вы одобряете такой метод и в отношении себя, пожалуйста подумайте об этом перед очередным комментарием», - выразил мнение Серик Беркамалов.

Как сообщалось ранее, 20 сентября, около 17 часов, владелец одного из частных домов в микрорайоне Акбулак Алатауского района устроил стрельбу при выселении его из дома судоисполнителями. После ознакомления с судебным решением, выселяемый житель забежал домой и из огнестрельного оружия открыл огонь. В результате пять человек, в том числе двое участковых инспекторов полиции и судоисполнитель, получили смертельные огнестрельные ранения и скончались. Один из погибших был новым владельцем имущества.

Данный факт зарегистрирован в единый реестр досудебных расследований. Возбуждено уголовное дело по статье 99 часть 2 пункт 1 - «Убийство в отношении двух и более лиц».

Наказание за данное преступление предусмотрено законом до 20 лет лишения свободы либо пожизненное заключение под стражу. Подозреваемый обезврежен и задержан с участием бойцов подразделения специального назначения без применения оружия, так как в доме находились женщины и дети. Видео задержания подозреваемого появилось в соцсетях.