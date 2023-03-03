Любовь по расчету: на 91 млн тенге обманул мошенник девушку

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Мошенник в столице обманным путем выманил у девушки более 91 млн тенге. Об этом сообщили в городском суде Астаны, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Приговором районного суда № 2 Алматинского района города Астаны от 11 января 2023 года Т. осужден за совершение мошенничества к 5 годам лишения свободы (ст.190 ч.4 п.2 УК). С осужденного в пользу потерпевшей С. в счет возмещения материального ущерба взыскано более 91 млн тенге», - говорится в информации.

Судом установлено, что Т. познакомился с потерпевшей в социальной сети и в ходе переписки убедил последнюю о якобы возникших у него романтических чувствах. Создавая образ директора завода, который находится в стадии банкротства, а также сообщая другие ложные сведения, в том числе о смерти своих близких родственников, вследствие чего он остро нуждается в денежных средствах, обманул потерпевшую, которая перечисляла на протяжении определенного периода времени через банковские онлайн-переводы Т. различные суммы.

«В результате преступных действий Т. потерпевшей причинен материальный ущерб в особо крупном размере в сумме 91,6 млн тенге, который не возмещен. Действия Т. квалифицированы как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с использованием информационных технологий, в особо крупном размере», - добавили в суде.

В апелляционной жалобе осужденный просил смягчить назначенное наказание, принять во внимание наличие на иждивении 5 несовершеннолетних детей, неработающей супруги, а также состояние здоровья.

Апелляционной инстанцией приговор суда оставлен без изменения, поскольку наказание Т. назначено в соответствии со ст.52 УК, справедливое и соразмерное.

Приговор вступил в законную силу.