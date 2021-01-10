Любовь к Родине надо доказывать делами - педагог Ольга Сагандыкова

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – О своей жизненной позиции и необходимости участвовать в выборах рассказала педагог Ольга Сагандыкова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Я гражданин Республики Казахстан, горжусь своей страной и являюсь ее большим патриотом, - рассказала корреспонденту МИА «Казинформ» спикер. - Доказываю эту любовь к Родине своими делами. Имея четкую активную жизненную позицию, я мало касаюсь политической жизни страны. Я не являюсь членом ни одной партии. Но это не мешает мне выразить свою гражданскую позицию во время выборов».

Второе, что импонирует собеседнику – то, что каждая партия предоставила свою четкую предвыборную платформу.

«Я свой выбор сделала. Утром я отдала свой голос, к чему призываю и всех граждан страны. Партиям желаю только усиливать и повышать деловую активность после выборов», - резюмировала Ольга Сагандыкова.

Отметим, что спикер является автором регионального проекта «Дети - детям. Музейная педагогика», она заведует отделом социально-культурных программ Областного центра проведения школьных олимпиад и внешкольных мероприятий города Тараза. Помимо этого, Ольга Сагандыкова занимается реализацией проекта «Сакральная география Казахстана» в рамках программной статьи Елбасы Нурсултана Назарбаева «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания». Для учащихся художественной школы «Мерей» Областного центра проведения школьных олимпиад и внешкольных мероприятий Жамбылской области организует поездки по родному краю и по Казахстану.

«Казахстан – страна с многовековой историей, богатая уникальными историко-культурными и природными памятниками. Подобные экскурсионные «путешествия» для детей предоставляют возможность узнать о материальном и духовном наследии народа, окунуться в мир народного мастерства, пройтись дорогами разных уголков малой родины и страны», - считает педагог Ольга Сагандыкова.

По данным Жамбылской областной избирательной комиссии, в регионе зарегистрировано 523 кандидата на 206 мандатов от филиалов пяти партий («Nur Otan» – 390 кандидатов, «Ауыл» – 44 кандидата, «Ак жол» – 44 кандидата, «Адал» – 31 кандидат, Народная партия Казахстана – 14 кандидатов). Всего в регионе сформировано для голосования 492 избирательных участка. В работе участковых и территориальных комиссий принимают участие более 3,8 тысячи человек. За процессом голосования наблюдают более 6,5 тысячи наблюдателей от политических партий и общественных объединений.