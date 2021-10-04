АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Воспитать в детях человечность и ответственность. Это те качества, которые педагог вкладывает в каждого из своих учеников, помимо знаний. Лидер образования, удостоенная звания одного из лучших учителей Республики Казахстан, учитель с более чем 40-летним педагогическим стажем Ольга Терёнова в интервью корреспонденту МИА «Казинформ» рассказала о своем переезде в Казахстан, где обрела свой дом и любимую профессию.

Ольга Викторовна, расскажите о себе. Как началась Ваша трудовая деятельность?

В этом юбилейном для нашей страны году я отметила 48-летие своего пребывания в Казахстане. В далёком 1973 году после окончания педагогического училища по распределению приехала в Алма-Ату из российского города Лебедянь. Отправляя нас в дальний путь за тысячи километров, наш преподаватель физики говорил: «Вы едете на землю дружественного, гостеприимного народа. Вам там понравится». Как он был прав!

Раннее летнее утро. Поезд прибыл на станцию «Алма-Ата -2». И прямо передо мной открылась великолепная картина: настоящие пики снежных гор Заилийского Алатау. Долго я не сводила с них глаз, стояла, как заворожённая. Родилась в Южно-Сахалинске, была на Курильских островах, на Тихом океане, на Байкале. А вот горы со снежными шапками наяву никогда не приходилось видеть. Первое яркое впечатление не забывается до сих пор.

В России осталась вся моя большая семья: родители, братья и сёстры. Скучала, ведь мне было всего 17 лет, но мысли о том, что надо вернуться - не было. Так и началась моя трудовая деятельность.

Высшее образование получила уже здесь, в КазПИ имени Абая. В небольшой сельской школе Карасайского района, рядом со столицей, становилась как учитель средней школы, набиралась опыта. Сейчас работаю учителем русского языка и литературы КГУ гимназии №79.

Это уже позднее была удостоена Международной награды «Лидер образования», награждена медалью имени Михаила Шолохова. Обо мне можно прочесть в справочнике «Учитель - это призвание», где речь идёт о лучших учителях Республики Казахстан.

Почему Вы выбрали профессию учителя?

Вспоминаются детские годы, когда пятилетней девочкой любила «играть в школу», обучая своего деда Тихона, участника Великой Отечественной войны. А сама в школу пошла учиться в шесть лет. Вот, наверное, именно тогда и зародилось желание выбрать профессию учителя. Встречи с интересными людьми, любовь к детям только ещё раз убедили в том, что выбор сделан правильный - быть мне педагогом! Теперь и реализую принцип «образование для всех и для каждого».

По-вашему, какими особыми качествами должен обладать учитель?

Наш XXI век - время расцвета информационных технологий и цифровизации. И мы всё чаще задумываемся над тем, нужен ли нам сегодня учитель. Может, его следует заменить машиной? Ответ один: нет. Профессия учителя всегда должна восприниматься как нужная, и компетентность учителя не должна ставиться под сомнение.

Для меня учитель, в первую очередь, человек с чистой душой и добрым сердцем. А профессия учителя не может быть массовой, ведь в школу, как в храм, не всякий вхож. Ученики всегда ценят в учителе доброжелательность, принципиальность, ответственность, справедливость. Но ещё больше они ценят в нём человечность. А «золотое правило нравственности»: относись к людям так, как ты хочешь, чтобы они относились к тебе - будет цениться до тех пор, пока жив на Земле человек.

Сегодня передо мной, учителем литературы, уже не стоят вопросы: чему учить? как учить? зачем это надо? Я двигаюсь по своей тропинке со своей скоростью. Важно всегда идти вперёд. Важно идти к нашей общей цели. Эта цель - человек. Его развитие. Его совершенствование. Его счастье. Познание человека, его жизни и изучение литературы в их единстве - вот что важно сегодня для моего урока. И если вечные вопросы бытия - о добре и зле, о жизни и смерти, о радости и боли, о счастье и ненависти - не найдут отклика на уроке литературы, если эти уроки не станут советчиком, наставником, то зачем они нужны.

Мои ученики знают, что постижение великой литературы - это своеобразное путешествие в страну прекрасного, в мир общечеловеческих ценностей. Вот почему классика и сегодня звучит актуально, рождает у читателя ответные движения души: «Почему мы сегодня с не меньшим интересом читаем истинно вечные, жизненные рассказы Чехова? Я нахожу в них простоту, естественность слова, они близки мне»

Часто напоминаю своим ученикам слова А. Сент-Экзюпери: «Быть человеком - это чувствовать свою ответственность». Вот и стараемся вместе с детьми быть таковыми.

Как завоевать доверие учеников? Расскажите о Ваших учениках. Как вы поддерживаете с ними отношения?

Первые мои ученики разъехались по миру. Теперь общаемся в чате «Одноклассники». Одни живут в Германии, другие - в России, а третьи остались дома. Каждый занимается любимым делом, имеет семью, но главное - они знают, что значит беречь дружбу, быть отзывчивым и справедливым человеком. Они знают, как поддержать друг друга в период всемирной пандемии (она помешала нам вместе встретиться на родной земле Казахстана, даже билеты уже были куплены и время назначено!), во время потопа в Германии или потери любимого животного. Мы вместе радуемся дням рождениям, свадьбам детей, отдыху в различных странах… Своим прошлым и настоящим и живёт ведь человек, чтобы завтрашний день стал ещё лучше, чем вчерашний.

Мы вспоминаем весёлые школьные дни. Однажды в шестом классе дала ученикам задание прочитать «Повести Белкина» А.С. Пушкина. Книгу посоветовала взять в библиотеке. Приходит на следующий день ученица и говорит: «Такой книги автора Белкина в библиотеке нет». Смешно было всем. А учителю немного грустно.

Вообще люблю наблюдать за своими учениками. Как они радуются, удивляются, грустят. Прошу ребят не опускать свои глаза, смотреть только вперёд. Пусть все видят искрящийся и вдохновенный взгляд друг друга!

С гордостью всем рассказываю, что четверо моих учеников стали также учителями. Одна из них - учителем русского языка и литературы. Наша главная составляющая - преданность и верность профессии.

Но самое ценное для меня - это победы моих учеников на I Международном конкурсе чтецов «Живая классика» (результат - поездка в Москву представлять Казахстан), в городском конкурсе «Три струны моей души», посвящённом 85-летию Г.Бельгера. Мои ученики - дипломанты Республиканских предметных олимпиад, научных проектов, Международных конкурсов. Мы гордимся своими достижениями.

Какие пожелания Вы хотели бы высказать своим коллегам?

Сегодня на остановке незнакомая женщина с маленьким ребёнком поздравила меня с праздником. Я удивилась: «Так похожа на учительницу?» Она в ответ: «У вас в руках букет цветов». Вот так нас могут узнавать…

Накануне нашего профессионального праздника желаю всем новых творческих идей, радостных побед и вдохновенья, много светлых и счастливых дней. Пусть Вас, дорогие учителя, окружают стремящиеся к знаниям ученики.

Благодарю за интервью!