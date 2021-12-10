Любителя снимать ролики для Tik-Tok оштрафовали транспортные полицейские

ШАМАЛГАН. КАЗИНФОРМ - В ходе рейдовых мероприятий вблизи железнодорожного полотна сотрудниками линейного отделения полиции на станции Шамалган установлен и задержан 24-летний житель города Алматы, который снимал ролики для популярной сети Tik-Tok, запрыгивая на ходу на подножку поезда. Об этом сообщил начальник департамента полиции на транспорте Онал Бекиев, передает МИА «Казинформ».

По его словам, молодой человек был привлечен к административной ответственности по ст.560 ч.1 КоАП РК « Нарушение правил использования средств железнодорожного транспорта» и оштрафован на 5 МРП.

«Напоминаем, что в целях обеспечения общественного порядка, предупреждения, пресечения преступлений и административных правонарушений на территории обслуживания ДП на транспорте в период с 5 по 11 декабря проходит ОПМ «Правопорядок», в ходе которого стражи порядка осуществляют профилактические рейды на станциях и перегонах», - резюмировал генерал-майор полиции.

«За 5 дней ОПМ раскрыто 28 преступлений. Также было выявлено 1192 административных правонарушений, в том числе 33 факта за мелкое хулиганство, 202 за распитие спиртных напитков в общественных местах, 110 за нарушение иностранцем или лицом без гражданства законодательства РК в области миграции», - добавил он.