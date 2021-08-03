Любители промоакций и промокодов оказались под угрозой

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Новые виды мошенничества с использованием социальной инженерии набирают обороты. Чаще всего страдают от них подростки, которые участвуют в акциях и розыгрышах в Сети и активно делятся информацией о них друг с другом, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Fingramota.kz.

Когда «розыгрыш» – это не шутка

Данный вид мошенничества не новый, но значительно эволюционировавший. Пользователям предлагается принять участие в различных лотереях и розыгрышах в онлайн-формате. Сообщения рассылаются через популярные мессенджеры и публикуются в различных сообществах, каналах и ботах.

«Чем больше друзей перейдет по твоей ссылке, тем выше твои шансы на выигрыш», – гласят заманчивые объявления. Призами в таких розыгрышах могут быть: современные смартфоны, беспроводные наушники, электросамокаты, ноутбуки и даже прямые денежные выплаты. Но чтобы забрать свой приз, организаторы обязательно потребуют у вас полные реквизиты карты, а иногда могут попросить внести «комиссию». Некоторые наиболее изощренные сервисы даже предлагают забрать приз в денежном эквиваленте. А для этого как раз реквизиты банковской карты (не важно, самого победителя или его родителей) нужны обязательно, причем полные, вместе со сроком действия и трехзначным кодом на обратной стороне.

Ссылка на получение приза ведет в этом случае на фишинговый сайт, оформленный обычно ярко и пестрящий поздравлениями о выигрыше и отзывами якобы довольных победителей. Все данные, введенные там, непременно окажутся в руках мошенников.

Имейте в виду, если вы самостоятельно передали свои данные мошенникам, то банк, выпустивший вашу карту, не несет за это ответственности и не обязан компенсировать вам потери.

Промокод – не всегда скидка

Другой похожий метод мошенничества также основан на фишинге. Но предлагают вам не розыгрыши и призы, а скидки и промокоды. В этом случае фишинговые сайты выглядят как сервисы, на которых можно найти и купить скидочные купоны на различные товары и услуги. Учитывая развитие современных сервисов, от доставки до выполнения различных работ онлайн, промокоды уже ни у кого не вызывают подозрения и активно используются всеми. Наиболее популярны они в молодежном сообществе, где опять же активно используется схема «приведи друга – получи скидку». Поэтому распространяется информация о таких сервисах очень быстро.

Собрав достаточное количество данных банковских карточек и персональных сведений о пользователях, мошенники прекращают работу фишингового сайта и создают новый. Все это для того, чтобы максимально «замести следы».

Поэтому, прежде чем воспользоваться любым сервисом с акциями и промокодами, узнайте, как давно он существует. А еще лучше – пользуйтесь только проверенными сервисами, с которыми вы уже знакомы. Условия там могут быть не такими привлекательными, зато и риска меньше.

Как обезопасить себя?

Соблюдая простые правила, можно обезопасить не только себя, но и своих друзей. Перед рассылкой сообщения о любых акциях и конкурсах, проверьте, не является ли ресурс фишинговым.

Помните! Никакие сервисы не требуют полных данных о банковской карте: срока действия и трехзначного кода на обороте для получения средств.

Такие данные нужны только для проведения онлайн-оплаты. Но в этом случае платежное окно должно быть верифицировано одной из платежных систем и иметь протокол безопасности https://.

Если за получение приза с вас требуют денежную комиссию – это мошенники. Настоящие промоакции являются бесплатными.

Не стоит проходить регистрацию на подозрительных интернет-ресурсах и передавать таким образом неизвестным лицам свои личные данные.

Если вы все-таки решили купить акционный товар или услугу, сделайте это с помощью отдельной карты для интернет-покупок. На такой карте не должно быть средств. Вы пополняете ее необходимой суммой исключительно в момент совершения покупки. Если ее реквизиты все же стали известны мошенникам, виртуальную карту необходимо заблокировать и открыть новую.