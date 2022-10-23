Любители хоккея увидят матч «Барыса» с «Нефтехимиком» в прямой трансляции

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 23 октября состоится матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), в котором нижнекамский «Нефтехимик» примет астанинский «Барыс», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Прямая трансляция матча «Нефтехимик» — «Барыс» начнется в 20:00 по астанинскому времени и будет доступна для просмотра на телеканале «Qazsport».

После 21 сыгранного матча «Барыс» имеет в активе 23 очка; у «Нефтехимика» после 20 матчей — 17 очков. В своем последнем матче «регулярки» «Барыс» на своем льду потерпел разгромное поражение от магнитогорского «Металлурга» — 0:5. До этого казахстанский клуб одержал три победы подряд. Что касается «Нефтехимика», то он в последнем матче дома победил новосибирскую «Сибирь» — 3:2.

























Фото: sports.kz