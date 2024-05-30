Любители дичи нарушают запрет на рыболовство и охоту в Карагандинской области

В Карагандинской области пока что идет запрет на рыболовство и охоту. Но несмотря на официальное заявление любители дичи идут на нарушения закона, передает корреспондент агентства Kazinform.

На территории Карагандинской области объявлен запрет на охоту и рыбалку. На озере Балхаш с 25 апреля по 10 июня запрещено ловить рыбу. Это связано с периодом активного нереста, а что касается охоты, любителям дичи нельзя ловить сурков до 5 июня. Охота на косуль, маралов и самцов лосей откроется только с 15 июля.

Тем не менее находятся смельчаки, которые переступают закон и все запреты. Сотрудники УМПС ДП Карагандинской области по линии природоохранной полиции с начала года уже выявили 13 фактов браконьерства.

Фото: ДП Карагандинской области

- По результатам рейдов выявлен рост правонарушений в сфере природоохранного законодательства на 28%. B ЕРДР зарегистрировано 13 нарушений природоохранного законодательства, с наличием признаков уголовно наказуемого деяния из них: по ст.335 УК РК незаконная рыбалка - 9 (АППГ - 6) ОП г.Балхаш - 7 , ОП Актогайского района – 2; по ст.339 УК РК незаконная охота на исчезающий виды животных растений - 2. (АППГ-0) УП Абайского района-1(прекращен),ОП г. Балхаш-1; по ст.337 УК РК (Незаконная охота) - 1 (АППГ-1) (ОП Каркаралинского района), - сообщили в территориальной инспекции природоохранной полиции.

Фото: ДП Карагандинской области

Помимо животных, есть еще те, кто причинил природе ущерб в виде вырубки лесных деревьев. Полицейские привлекли к ответственности одного карагандинца за незаконную порубку уничтожение или повреждение деревьев и кустарников. Против него было возбуждено уголовное дело по ст. 340 УК РК. К слову, с начала года сотрудниками территориальной полиции было выявлено 658 административных правонарушений.

Фото: ДП Карагандинской области

Так же стражи порядка изымают орудие и транспортные средства браконьеров.

- Изъято 23 орудий совершения правонарушения, в том числе: 3 автомашины, 1 мотоцикл, 5 моторные лодки, 1300 м. сетей китайского производства (легковые), 11 орудии (кайло, лом лопат, проволок, веревка), 2 охотничьего оружия гладкоствольных 12 калибра, - добавили в инспекции.

Фото: ДП Карагандинской области

Но охотники и рыбаки успели наловить и сайгаков, и кабана, и более 800 кг рыбы. Все это было изъято во время рейда и проверок.

В целях сохранения популяции сайгаков и пресечения фактов браконьерства, совместно с РГКП «Охотзоопром» создана группа. С начала года осуществлялись 6 совместных рейдовых мероприятий на территориях Нуринского района Карагандинской области.