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Любителей зимних развлечений приглашают в восточную сказку в Астане
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В столице появился ледовый городок в восточных мотивах. Жители и гости города смогут окунуться в восточную сказку, посетив Ботанический сад, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.
Атмосфера Востока передана в тематических ледяных скульптурах героев сказок, ледяных фигур с цветками внутри. В Ботаническом саду создали необычный вход - играющая на солнце стена древней крепости с куполами, резными узорами и фигурами внутри. А если пройти чуть дальше, то можно попасть на мост, увенчанный разноцветными гирляндами, с необычными ледяными скульптурами и красивым видом с высоты на сад.
Сейчас там идут последние приготовления, мастера заканчивают создание ледяного городка. Еще пару штрихов, и каждый может стать героем сказки. Но кусачий мороз не помеха зимним забавам.
На территории Ботанического сада действует прокат коньков и тюбингов. А в вечернее время волшебную атмосферу создает подсветка в виде кувшинов и восточной атрибутики. Здесь залит огромный каток, на котором с удовольствием проводят свободное время и дети, и взрослые.
Этой зимой Астана перенесется в зимнюю сказку с ледовыми развлечениями. AstanaWinterland - хештег нового формата зимних развлечений для жителей и гостей столицы. Формат включает в себя 12 тематических площадок, 32 ледовых катка, 36 ледяных горок.
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