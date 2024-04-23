Любителей ставок обяжут проходить биометрическую проверку в Казахстане
В Мажилисе обсуждают законопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам игорного бизнеса, лотерей и лотерейной деятельности», передает корреспондент агентства Kazinform.
— Законопроект обязывает участников проходить видео-биометрическую идентификацию при размещении ставок, выводе средств и оплате в букмекерских конторах. Рассмотрен вопрос ограничения организаторами игрового бизнеса приема платежей на банковские карты третьих лиц. Учитывается запрет на ставки госслужащими, правоохранительными органами и военнослужащими. Около 220 тысяч госслужащих будут ограничены в азартных играх, — сказал депутат Мажилиса Елнур Бейсенбаев на пленарном заседании Мажилиса.
По его словам, планируется продлить самоограничение от азартных игр с 1 до 10 лет.
— То есть вы можете ограничить это через приложение Egov mobile. Сбросить ограничение не удастся, — добавил депутат.