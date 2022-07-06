6 Июля 2022 11:10

Любимые места в казахстанской столице показала и.о. посла США Джуди Куо

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Американское посольство креативно поздравило казахстанцев с Днем столицы. Исполняющая обязанности главы миссии США в РК Джуди Куо прогулялась по проспектам и площадям главного города нашей страны, посетила рынок, прокатилась на катере по Есилю и показала любимые места и достопримечательности в Нур-Султане, передает МИА «Казинформ».

Красочный видеоролик размещен посольством в соцсети.















Кадр из видео