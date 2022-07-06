13:47
6 Июля 2022 11:10
Любимые места в казахстанской столице показала и.о. посла США Джуди Куо
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Американское посольство креативно поздравило казахстанцев с Днем столицы. Исполняющая обязанности главы миссии США в РК Джуди Куо прогулялась по проспектам и площадям главного города нашей страны, посетила рынок, прокатилась на катере по Есилю и показала любимые места и достопримечательности в Нур-Султане, передает МИА «Казинформ».
Красочный видеоролик размещен посольством в соцсети.
Кадр из видео
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