Любимые мелодии казахских степей прозвучат в театре «Астана Опера»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В первом месяце лета в театре «Астана Опера» вниманию слушателей будет предложен увлекательный вечер камерно-инструментальной музыки выдающихся композиторов Казахстана. Богатое разнообразие произведений отечественных классиков и современных авторов прозвучит в программе яркого концерта «Гүлденген дала» 14 июня на сцене Камерного зала им. К. Байсеитовой, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Театра.

Шедевры из золотого фонда инструментальной музыки Казахстана исполнят артисты «Астана Опера» – первая скрипка оркестра Багдат Абильханов, скрипачка Анель Шакирова, альтистка Олеся Морозова, виолончелисты Курванжан Ахатов, Айдар Казкен, а также приглашенные солисты – скрипачи Аскар Дуйсенбаев, Мадина Бекмадиева, виолончелист Ермек Курманаев и пианист Бекзат Ахмеров. Откроет вечер выступление Адлета Азбаева на кыл-кобызе, а ярким завершением концерта станет исполнение на домбре, которое представит Руслан Баймурзин. Партия фортепиано – Зару Жазыкбаева.

Известный скрипач Багдат Абильханов отметил, что казахская национальная музыка – очень многообразная, и в ней представлены сложно исполняемые сочинения разного характера – виртуозные, мелодичные и драматичные. В насыщенную программу вошло множество произведений, в том числе – сюита «Бозайғыр» Е. Брусиловского, «Романс» и «Ария» Г. Жубановой, «Каприз» Й. Когана и т.д.

«Прежде всего, хочется сказать, как важно для каждого казахстанца понимать и чтить свои традиции, знать родной фольклор и богатое культурное наследие, которое оставили нам наши предки. Шедевры отечественных композиторов не только пользуются большой популярностью среди слушателей и исполнителей нашей страны, но также и среди иностранных любителей музыки и мастеров сцены», - сказал артист.

«Случается так, что приезжая с гастролями за рубеж, услышишь в чужой стране родные мелодии в записи наших выдающихся исполнителей, и это так трогает сердце и душу, что слезы невольно наворачиваются на глаза. Именно в эти моменты начинаешь ценить по-настоящему, откуда ты родом, что собой представляешь и что полезного сделал для своей родины. Радует, что казахскую музыку слушают и знают на всех просторах Евроазиатского континента и за его пределами. Уверен, что постепенно все больше и больше людей будут знакомы с нашим искусством. А мы, в свою очередь, постараемся сделать все возможное, чтобы наши дорогие слушатели, да и весь музыкальный мир знал, как много ярких произведений для скрипки, для камерных ансамблей было написано композиторами Казахстана, сколько интересных обработок было сделано для скрипки соло. Должен отметить, что у нас замечательные зрители, которые нас очень любят и не пропускают наши концерты. Причем приходят представители и старшего, и молодого поколения, все они с удовольствием слушают исполнение и проявляют большой интерес к творчеству казахстанских музыкантов», - делится Багдат Абильханов.

Помимо концерта «Гүлденген дала», в июне в Камерном зале им. К. Байсеитовой жителей и гостей столицы ждет разнообразный репертуар захватывающих музыкальных вечеров.

4 июня в концерте «Волшебная флейта» флейтовые концерты В.А. Моцарта прозвучат в тонкой интерпретации концертмейстера группы флейт Алексея Косырева и Симфонического оркестра театра под управлением дирижера Элмара Бурибаева.

В концерте «В ритмах XX столетия» 7 июня шедевры А. Пьяццоллы «Времена года в Буэнос-Айресе» и «История танго», Симфоническую сюиту «Пульчинелла» И. Стравинского публике предложат музыканты – первая скрипка оркестра Айсулу Абильханова, скрипачки Карина Аникушина и Асем Жакпарова. В этот день за пульт Симфонического оркестра театра встанет Руслан Баймурзин.

9 июняв музыкальном вечере «Aqzhelen» свое творчество представит Государственный квартет им. Г. Жубановой под руководством виолончелиста Ернара Мынтаева.

Вокалисты Назым Сагинтай, Артур Габдиев, Азат Малик, Жандарбек Еркинбаев и пианистка Зару Жазыкбаева 11 июня выступят в концерте «Романтика романса».

18 июня концерт «VIVAT контрабас!» украсят выступления контрабасистов театра – Сабита Даирова (концертмейстер группы), Анатолия Якушкина, Бауржана Шакаева, Ермека Сарсембаева, Махамбета Жаргакова, Даулета Удербаева, Нурлана Двесова и Батырхана Хасенова. Вместе с ними на сцену выйдут скрипачка Шынар Барлыкова, виолончелист Мухамеджан Ахатов, кларнетист Алмаз Токпанов, арфистка Диляра Калдыбаева, кобызист Алмат Сайжанов, гитарист Жанибек Сапаров, пианистки Ольга Каминская и Меруерт Жекенова.

На вечере «Latino Cello» 22 июня слушателям предстоит совершить музыкальное путешествие в Латинскую Америку вместе с виолончелисткой Ботагоз Калиевой и бэнд-группой Bueno Music Band.

Завершит программу месяца концерт лауреата конкурса Astana Piano Passion Жулдыз Ерженис, который состоится 25 июня. Важно отметить, что сертификат для выступления в Камерном зале им. К. Байсеитовой стал специальным призом от имени театра для подающей надежды юной пианистки.